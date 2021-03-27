https://ria.ru/20210327/metro-1603122717.html
Москвичи совершили рекордное число поездок на метро с начала пандемии
Москвичи совершили рекордное число поездок на метро с начала пандемии
Рекордное количество поездок в московском метро с начала пандемии зафиксировано на этой неделе, сообщает столичный департамент транспорта в своем... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T16:24
2021-03-27T16:24
2021-03-27T16:24
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Рекордное количество поездок в московском метро с начала пандемии зафиксировано на этой неделе, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.Отмечается, что пассажиропоток по сравнению с уровнем 2019 года уже восстановился на 80%."На этой неделе мы зафиксировали рекордное количество поездок: за сутки в рабочий день в метро проезжали больше семи миллионов человек — впервые с начала пандемии", - говорится в сообщении.Пассажиры быстрее всего возвращаются на станции около железнодорожных вокзалов, крупных производств и торговых центров.
https://ria.ru/20210327/koronavirus-1603082928.html
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москва, московский метрополитен