https://ria.ru/20210327/matsa-1603100045.html

Благотворительные наборы раздали на Песах в еврейских общинах России

Благотворительные наборы раздали на Песах в еврейских общинах России

Тридцать тысяч благотворительных наборов раздали к празднику Песах в Федерации еврейских общин России, заявил в интервью РИА Новости президент ФЕОР раввин... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T12:09

2021-03-27T12:09

2021-03-27T12:09

религия и мировоззрение

религия

федерация еврейских общин россии

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Тридцать тысяч благотворительных наборов раздали к празднику Песах в Федерации еврейских общин России, заявил в интервью РИА Новости президент ФЕОР раввин Александр Борода.Песах – еврейская Пасха - длится восемь дней (в этом году - с вечера 27 марта до вечера 4 апреля). Он отмечается в честь освобождения евреев от рабства в Древнем Египте во втором тысячелетии до нашей эры."В этом году было реализовано более 100 тонн мацы, большая часть из которой ушла именно в благотворительные наборы. В городах, где большие еврейские общины, прошла массовая раздача благотворительных наборов к проведению домашнего седера. Всего было реализовано 30 тысяч наборов", - сказал Борода.Он напомнил, что благотворительность и помощь ближнему – "одна из основ религиозного мироощущения".По его словам, формат общественного седера (праздничной трапезы – ред.) невозможен во многих небольших общинах, в том числе, потому, что большинство ее членов - пожилые люди. В этом случае мацу раздали в благотворительных продуктовых наборах к празднику, чтобы не подвергать пожилых людей риску во время эпидемии."Традиционно мацу и виноградный сок получили евреи-военнослужащие, а также люди, находящиеся в местах лишения свободы. И уже несколько лет мы отправляем благотворительную помощь в общины Донецка и Луганска",- заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210327/pesakh-1603053491.html

https://ria.ru/20210327/ravvin-1603099599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, федерация еврейских общин россии