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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210327/matsa-1603100045.html
Благотворительные наборы раздали на Песах в еврейских общинах России
Благотворительные наборы раздали на Песах в еврейских общинах России
Тридцать тысяч благотворительных наборов раздали к празднику Песах в Федерации еврейских общин России, заявил в интервью РИА Новости президент ФЕОР раввин... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T12:09
2021-03-27T12:09
религия и мировоззрение
религия
федерация еврейских общин россии
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Тридцать тысяч благотворительных наборов раздали к празднику Песах в Федерации еврейских общин России, заявил в интервью РИА Новости президент ФЕОР раввин Александр Борода.Песах – еврейская Пасха - длится восемь дней (в этом году - с вечера 27 марта до вечера 4 апреля). Он отмечается в честь освобождения евреев от рабства в Древнем Египте во втором тысячелетии до нашей эры."В этом году было реализовано более 100 тонн мацы, большая часть из которой ушла именно в благотворительные наборы. В городах, где большие еврейские общины, прошла массовая раздача благотворительных наборов к проведению домашнего седера. Всего было реализовано 30 тысяч наборов", - сказал Борода.Он напомнил, что благотворительность и помощь ближнему – "одна из основ религиозного мироощущения".По его словам, формат общественного седера (праздничной трапезы – ред.) невозможен во многих небольших общинах, в том числе, потому, что большинство ее членов - пожилые люди. В этом случае мацу раздали в благотворительных продуктовых наборах к празднику, чтобы не подвергать пожилых людей риску во время эпидемии."Традиционно мацу и виноградный сок получили евреи-военнослужащие, а также люди, находящиеся в местах лишения свободы. И уже несколько лет мы отправляем благотворительную помощь в общины Донецка и Луганска",- заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210327/pesakh-1603053491.html
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религия, федерация еврейских общин россии

Благотворительные наборы раздали на Песах в еврейских общинах России

12:09 27.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкИудейский праздник Песах. Архивное фото
Иудейский праздник Песах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Тридцать тысяч благотворительных наборов раздали к празднику Песах в Федерации еврейских общин России, заявил в интервью РИА Новости президент ФЕОР раввин Александр Борода.
Песах – еврейская Пасха - длится восемь дней (в этом году - с вечера 27 марта до вечера 4 апреля). Он отмечается в честь освобождения евреев от рабства в Древнем Египте во втором тысячелетии до нашей эры.
"В этом году было реализовано более 100 тонн мацы, большая часть из которой ушла именно в благотворительные наборы. В городах, где большие еврейские общины, прошла массовая раздача благотворительных наборов к проведению домашнего седера. Всего было реализовано 30 тысяч наборов", - сказал Борода.
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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Он напомнил, что благотворительность и помощь ближнему – "одна из основ религиозного мироощущения".
По его словам, формат общественного седера (праздничной трапезы – ред.) невозможен во многих небольших общинах, в том числе, потому, что большинство ее членов - пожилые люди. В этом случае мацу раздали в благотворительных продуктовых наборах к празднику, чтобы не подвергать пожилых людей риску во время эпидемии.
"Традиционно мацу и виноградный сок получили евреи-военнослужащие, а также люди, находящиеся в местах лишения свободы. И уже несколько лет мы отправляем благотворительную помощь в общины Донецка и Луганска",- заключил собеседник агентства.
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