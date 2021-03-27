https://ria.ru/20210327/lipnitskiy-1603103520.html

В Подмосковье нашли тело Липницкого, утонувшего в Москве-реке

В Подмосковье нашли тело Липницкого, утонувшего в Москве-реке

Спасатели нашли в Москве-реке тело создателя группы "Звуки Му" Александра Липницкого. Об этом РИА Новости сообщил друг погибшего, критик Артемий Троицкий. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T12:48

2021-03-27T12:48

2021-03-27T14:36

культура

александр липницкий

машина времени

звуки му

борис гребенщиков

виктор цой

артемий троицкий

общество

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Спасатели нашли в Москве-реке тело создателя группы "Звуки Му" Александра Липницкого. Об этом РИА Новости сообщил друг погибшего, критик Артемий Троицкий.Поиски продолжались около 20 часов. "Похороны, предварительно, будут во вторник в Подмосковье", — сказал собеседник агентства.Липницкий погиб на 69-м году жизни 25 марта. По словам Троицкого, музыкант отправился гулять на лыжах по Москве-реке, недалеко от Николиной горы, вместе со своей собакой. Животное провалилось под лед, он бросился спасать питомца и утонул.Липницкий родился в 1952 году, окончил факультет журналистики МГУ, работал в СМИ как эксперт по джазу. Затем познакомился с известными представителями советской рок-сцены, в том числе с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым и Майком Науменко. Вел передачи на радио, участвовал в концертах и после распада "Звуков Му". Кроме того, Липницкий был режиссером и телеведущим, среди его работ — документальный фильм о группе "Машина времени".

https://ria.ru/20210326/lipnitskiy-1602972236.html

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александр липницкий, машина времени, звуки му, борис гребенщиков, виктор цой, артемий троицкий, общество