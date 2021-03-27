Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210327/lipnitskiy-1603103520.html
В Подмосковье нашли тело Липницкого, утонувшего в Москве-реке
В Подмосковье нашли тело Липницкого, утонувшего в Москве-реке
Спасатели нашли в Москве-реке тело создателя группы "Звуки Му" Александра Липницкого. Об этом РИА Новости сообщил друг погибшего, критик Артемий Троицкий. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T12:48
2021-03-27T14:36
культура
александр липницкий
машина времени
звуки му
борис гребенщиков
виктор цой
артемий троицкий
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/69324/05/693240533_0:165:3005:1855_1920x0_80_0_0_81fb0a93f9ce5b9ee8109b24d28e88fc.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Спасатели нашли в Москве-реке тело создателя группы "Звуки Му" Александра Липницкого. Об этом РИА Новости сообщил друг погибшего, критик Артемий Троицкий.Поиски продолжались около 20 часов. "Похороны, предварительно, будут во вторник в Подмосковье", — сказал собеседник агентства.Липницкий погиб на 69-м году жизни 25 марта. По словам Троицкого, музыкант отправился гулять на лыжах по Москве-реке, недалеко от Николиной горы, вместе со своей собакой. Животное провалилось под лед, он бросился спасать питомца и утонул.Липницкий родился в 1952 году, окончил факультет журналистики МГУ, работал в СМИ как эксперт по джазу. Затем познакомился с известными представителями советской рок-сцены, в том числе с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым и Майком Науменко. Вел передачи на радио, участвовал в концертах и после распада "Звуков Му". Кроме того, Липницкий был режиссером и телеведущим, среди его работ — документальный фильм о группе "Машина времени".
https://ria.ru/20210326/lipnitskiy-1602972236.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/69324/05/693240533_338:0:3005:2000_1920x0_80_0_0_4c687d95f38a207900f4eeeee8c84df1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр липницкий, машина времени, звуки му, борис гребенщиков, виктор цой, артемий троицкий, общество

В Подмосковье нашли тело Липницкого, утонувшего в Москве-реке

12:48 27.03.2021 (обновлено: 14:36 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАлександр Липницкий
Александр Липницкий - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Спасатели нашли в Москве-реке тело создателя группы "Звуки Му" Александра Липницкого. Об этом РИА Новости сообщил друг погибшего, критик Артемий Троицкий.
Поиски продолжались около 20 часов.
"Похороны, предварительно, будут во вторник в Подмосковье", — сказал собеседник агентства.
Липницкий погиб на 69-м году жизни 25 марта. По словам Троицкого, музыкант отправился гулять на лыжах по Москве-реке, недалеко от Николиной горы, вместе со своей собакой. Животное провалилось под лед, он бросился спасать питомца и утонул.
Липницкий родился в 1952 году, окончил факультет журналистики МГУ, работал в СМИ как эксперт по джазу. Затем познакомился с известными представителями советской рок-сцены, в том числе с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым и Майком Науменко.
Вел передачи на радио, участвовал в концертах и после распада "Звуков Му". Кроме того, Липницкий был режиссером и телеведущим, среди его работ — документальный фильм о группе "Машина времени".
Александр Липницкий - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
26 марта, 15:32Культура
Ежедневный герой. Погиб Александр Липницкий
 
КультураАлександр ЛипницкийМашина времениЗвуки МуБорис ГребенщиковВиктор ЦойАртемий ТроицкийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29Женщина раскрыла секрет похудения на 40 килограммов за год
04:13В Госдуме призвали объявить в розыск вице-премьера Украины
04:10Bild написала о российских устройствах на немецких подлодках
04:08Эксперт дал советы по подготовке машины к лету
03:25В Иордании хотят создать "золотую зону", свободную от коронавируса
03:07Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году
03:02Доброе слово и собаке приятно: кинолог рассказал, зачем хвалить собаку
02:51Попытка снять с мели заблокировавшее Суэцкий канал судно провалилась
02:38Американец рассказал, что его удивило при посещении магазина в России
02:17Специалист объяснил, как избавиться от шпионов в смартфоне
02:16В Приморье автомобиль врезался в дерево, погибли два человека
02:09Названы продукты для здоровья зубов, кожи и волос
01:37Пушков предупредил о серьезных ответных санкциях КНР в отношении США
01:10В Норвегии заявили о необходимости ЕС попросить у России "Спутник V"
00:55 Назван наиболее полезный вид масла
00:49Слуцкий прокомментировал призывы США освободить Навального
00:10Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента
00:09Эксперты рассказали, какие услуги отелей важны для туристов
23:54Источник: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели ночью
23:36Число погибших при обрушении жилого дома в Каире возросло до 18
Лента новостейМолния