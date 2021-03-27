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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210327/koronavirus-1603113662.html
В США за сутки выявили более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом
В США за сутки выявили более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 80 716, скончались еще 1265 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T14:45
2021-03-27T14:45
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 80 716, скончались еще 1265 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время превысило 30 миллионов, скончались 548 089 пациентов с диагностированным коронавирусом.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
https://ria.ru/20210327/koronavirus-1603082928.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США за сутки выявили более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом

14:45 27.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 80 716, скончались еще 1265 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время превысило 30 миллионов, скончались 548 089 пациентов с диагностированным коронавирусом.
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Вчера, 07:08Распространение коронавируса
Аналитики рассказали, кто в России выиграл от пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
 
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