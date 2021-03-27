https://ria.ru/20210327/izbienie-1603083881.html
В Приморье подростки избили школьницу
В Приморье подростки избили школьницу
Прокуратура в Приморье начала проверку размещенного в социальных сетях видеоролика, на котором подростки избивают девочку, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T07:57
2021-03-27T07:57
2021-03-27T15:16
спасск-дальний
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — РИА Новости. Прокуратура в Приморье начала проверку размещенного в социальных сетях видеоролика, на котором подростки избивают девочку, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.В местных соцсетях опубликовано видео, снятое в заброшенном здании. На нем две школьницы избивают третью, в том числе бьют ее ногами по лицу, затылку и телу, когда она падает на колени. Отмечается, что видео снято в Спасске-Дальнем.По его словам, один из них снимал происходящее на телефон."Трое подростков установлены, они состоят на профилактическом учете в территориальном отделе по делам несовершеннолетних, личности и причастность остальных устанавливаются", — отметили в прокуратуре.Собеседник отметил, что прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних. Будут проверены работа органов системы профилактики, образовательные организации, где обучаются подростки, а также надлежащее исполнение родителями своих обязанностей.Кроме того, прокуроры выясняют, кто является собственником заброшенного здания.Как сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД, полиция также проводит проверку."Установлено, что причиной конфликта послужили личные неприязненные отношения между шестиклассниками. <...> Опрашиваются все участники инцидента, а также педагоги и законные представители несовершеннолетних. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ", — добавил собеседник.
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спасск-дальний, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — РИА Новости. Прокуратура в Приморье начала проверку размещенного в социальных сетях видеоролика, на котором подростки избивают девочку, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
В местных соцсетях опубликовано видео, снятое в заброшенном здании. На нем две школьницы избивают третью, в том числе бьют ее ногами по лицу, затылку и телу, когда она падает на колени. Отмечается, что видео снято в Спасске-Дальнем
.
"Прокуратура Спасска-Дальнего организовала проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором группа подростков избивает девочку. Предварительно установлено, что 21 марта 2021 года возле здания бывшей вечерней школы школьники встретили свою знакомую, которая якобы раньше нецензурно выражалась в адрес одной из них. После чего они зашли в заброшенное здание, где избили девочку", — сказал собеседник.
По его словам, один из них снимал происходящее на телефон.
"Трое подростков установлены, они состоят на профилактическом учете в территориальном отделе по делам несовершеннолетних, личности и причастность остальных устанавливаются", — отметили в прокуратуре.
Собеседник отметил, что прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних. Будут проверены работа органов системы профилактики, образовательные организации, где обучаются подростки, а также надлежащее исполнение родителями своих обязанностей.
Кроме того, прокуроры выясняют, кто является собственником заброшенного здания.
Как сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД, полиция также проводит проверку.
"Установлено, что причиной конфликта послужили личные неприязненные отношения между шестиклассниками. <...> Опрашиваются все участники инцидента, а также педагоги и законные представители несовершеннолетних. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ", — добавил собеседник.