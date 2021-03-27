https://ria.ru/20210327/gadzhety-1603112335.html

В Минпросвещения оценили необходимость использования гаджетов в школах

В Минпросвещения оценили необходимость использования гаджетов в школах

Минпросвещения РФ не видит необходимости в переходе школ полностью на "гаджеты", с такими случаями необходимо тщательно разбираться, заявил глава ведомства... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T14:34

2021-03-27T14:34

2021-03-27T14:35

россия

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ не видит необходимости в переходе школ полностью на "гаджеты", с такими случаями необходимо тщательно разбираться, заявил глава ведомства Сергей Кравцов."Планшеты и гаджеты, они могут быть лишь вспомогательным средством, и надо посмотреть внимательно те школы, которые полностью, если такие есть школы, перешли на гаджеты и планшеты. Я не вижу такой необходимости. Надо очень хорошо разобраться, особенно если это начальная школа", - заявил он в интервью Псковскому агентству новостей.Министр добавил, что также есть установленные Роспотребнадзором нормы использования школьниками компьютерной техники.

https://ria.ru/20210225/mgpu-1598779641.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество