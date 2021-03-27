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В Минпросвещения оценили необходимость использования гаджетов в школах
В Минпросвещения оценили необходимость использования гаджетов в школах
Минпросвещения РФ не видит необходимости в переходе школ полностью на "гаджеты", с такими случаями необходимо тщательно разбираться, заявил глава ведомства... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T14:34
2021-03-27T14:35
россия
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ не видит необходимости в переходе школ полностью на "гаджеты", с такими случаями необходимо тщательно разбираться, заявил глава ведомства Сергей Кравцов."Планшеты и гаджеты, они могут быть лишь вспомогательным средством, и надо посмотреть внимательно те школы, которые полностью, если такие есть школы, перешли на гаджеты и планшеты. Я не вижу такой необходимости. Надо очень хорошо разобраться, особенно если это начальная школа", - заявил он в интервью Псковскому агентству новостей.Министр добавил, что также есть установленные Роспотребнадзором нормы использования школьниками компьютерной техники.
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россия, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Минпросвещения оценили необходимость использования гаджетов в школах

14:34 27.03.2021 (обновлено: 14:35 27.03.2021)
 
© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольница на уроке
Школьница на уроке - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минпросвещения РФ не видит необходимости в переходе школ полностью на "гаджеты", с такими случаями необходимо тщательно разбираться, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Планшеты и гаджеты, они могут быть лишь вспомогательным средством, и надо посмотреть внимательно те школы, которые полностью, если такие есть школы, перешли на гаджеты и планшеты. Я не вижу такой необходимости. Надо очень хорошо разобраться, особенно если это начальная школа", - заявил он в интервью Псковскому агентству новостей.
Школьники за компьютерами - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 09:00Наука
Ученые выяснили, как цифровая среда воздействует на психику школьников
Министр добавил, что также есть установленные Роспотребнадзором нормы использования школьниками компьютерной техники.
 
РоссияСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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