https://ria.ru/20210327/ekologiya-1603125469.html

Инцидент в Суэцком канале не причинил ущерба экологии

Инцидент в Суэцком канале не причинил ущерба экологии

Никакого ущерба экологии из-за инцидента с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом нет, заявил на пресс-конференции глава администрации канала Усама... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T16:50

2021-03-27T16:50

2021-03-27T17:03

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

красное море

китай

в мире

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СУЭЦ, 27 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Никакого ущерба экологии из-за инцидента с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом нет, заявил на пресс-конференции глава администрации канала Усама Рабиа."Слава Богу, пострадавших и погибших в результате инцидента нет, загрязнения воды не зафиксировано", - заявил Рабиа.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Своей очереди ожидают не менее 100 судов. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

суэцкий канал

красное море

китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, красное море, китай, в мире