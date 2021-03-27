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В ЛНР отреагировали на призыв Киева не использовать слово "Донбасс"
В ЛНР отреагировали на призыв Киева не использовать слово "Донбасс"
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал глупыми заявления о том, что Донбасса не существует. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T13:23
2021-03-27T13:23
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 27 мар – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал глупыми заявления о том, что Донбасса не существует.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал не использовать слово "Донбасс", которое, по его мнению, навязано Киеву Россией. По его словам, "есть четкие названия" - территории Донецкой и Луганской областей, а "никакого Донбасса не существует".Глава ЛНР обвинил нынешнее политическое руководство Украины в том, что оно продолжает политику "удушения региона", начатую его предшественниками, "поддерживая экономическую и транспортную блокаду Донбасса, которую Киев ввел с одобрения Европы и США в нарушение всех норм гуманитарного права"."Но нужно помнить, что только вместе мы – сила. Наша сила – в единстве. Объединяя наши усилия по защите Русского мира, мы получаем огромные шансы на политическую, идеологическую и, если будет необходимо, военную победу", - добавил Пасечник.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210327/ukraina-1603103365.html
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леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР отреагировали на призыв Киева не использовать слово "Донбасс"

13:23 27.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 27 мар – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал глупыми заявления о том, что Донбасса не существует.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал не использовать слово "Донбасс", которое, по его мнению, навязано Киеву Россией. По его словам, "есть четкие названия" - территории Донецкой и Луганской областей, а "никакого Донбасса не существует".
"Крайне глупо звучат и заявления окопавшихся у власти в Киеве западных приспешников о том, что Донбасса не существует. Только благодаря Донбассу Украина еще окончательно не исчезла с карты мира", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном РИА Новости.
Глава ЛНР обвинил нынешнее политическое руководство Украины в том, что оно продолжает политику "удушения региона", начатую его предшественниками, "поддерживая экономическую и транспортную блокаду Донбасса, которую Киев ввел с одобрения Европы и США в нарушение всех норм гуманитарного права".
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"Но нужно помнить, что только вместе мы – сила. Наша сила – в единстве. Объединяя наши усилия по защите Русского мира, мы получаем огромные шансы на политическую, идеологическую и, если будет необходимо, военную победу", - добавил Пасечник.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
 
Леонид ПасечникДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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