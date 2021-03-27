https://ria.ru/20210327/belorussiya-1603103837.html

СК Белоруссии возбудил дело из-за призывов к участию в незаконных акциях

СК Белоруссии возбудил дело из-за призывов к участию в незаконных акциях

Белорусский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призывов в Telegram-каналах, в том числе признанных в стране экстремисткими, к участию в... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T12:50

2021-03-27T12:50

2021-03-27T13:28

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Белорусский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призывов в Telegram-каналах, в том числе признанных в стране экстремисткими, к участию в протестах 27 марта в столице Белоруссии, сообщил начальник управления СК по Минску Сергей Паско."Уголовное производство открыто на основании статьи уголовного кодекса об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", - сообщает Telegram-канал СК.Следственный комитет также предупредил, что лица, которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. В четверг планировала провести протесты по случаю традиционно празднуемого оппозицией "Дня Воли". В МВД Белоруссии заявили, что "анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись, в стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях". По данным ведомства, преимущественно отмечались одиночные пикеты с протестной символикой. Вечером в четверг в министерстве сообщали, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержаны более 200 человек.Оппозиция заявила о планах провести протест в субботу. Между тем в места возможных акций в Минске стянуты силовики и спецтехника.

https://ria.ru/20210316/belorussiya-1601501559.html

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