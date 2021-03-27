СК Белоруссии возбудил дело из-за призывов к участию в незаконных акциях
12:50 27.03.2021 (обновлено: 13:28 27.03.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Белорусский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призывов в Telegram-каналах, в том числе признанных в стране экстремисткими, к участию в протестах 27 марта в столице Белоруссии, сообщил начальник управления СК по Минску Сергей Паско.
"Уголовное производство открыто на основании статьи уголовного кодекса об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", - сообщает Telegram-канал СК.
Следственный комитет также предупредил, что лица, которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. В четверг планировала провести протесты по случаю традиционно празднуемого оппозицией "Дня Воли". В МВД Белоруссии заявили, что "анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись, в стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях". По данным ведомства, преимущественно отмечались одиночные пикеты с протестной символикой. Вечером в четверг в министерстве сообщали, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержаны более 200 человек.
Оппозиция заявила о планах провести протест в субботу. Между тем в места возможных акций в Минске стянуты силовики и спецтехника.