https://ria.ru/20210327/aviabilety-1602969196.html

Эксперты рассказали, как подешевели билеты в Крым и Краснодарский край

Эксперты рассказали, как подешевели билеты в Крым и Краснодарский край

Средние чеки за перелет в Крым и Краснодарский край на лето ниже, чем в 2020 году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T13:32

2021-03-27T13:32

2021-03-27T13:32

туризм

куда можно лететь

отдых на море

куда поехать

туризм

туту.ру

авиакомпании

авиабилеты

самолеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577025943_0:249:3078:1980_1920x0_80_0_0_19460b22d22ba3e6a97f8cd800fdb454.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Средние чеки за перелет в Крым и Краснодарский край на лето ниже, чем в 2020 году, сообщает Туту.ру.Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились цены на билеты в южные регионы России в мае — августе по сравнению с тем же периодом прошлого года. Проанализированы проездные документы, оформленные с 1 января по 24 марта, с вылетами в период с 1 мая по 31 августа. Перелет в Симферополь обходится в среднем на уровне прошлого года. Средний чек сократился на два процента, с 8 808 до 8 590 рублей за билет в одну сторону. Средний чек по уже оформленным билетам в Краснодар уменьшился на восемь процентов – до 8093 рублей, в Сочи — на 11 процентов, до 7733 рублей, в Анапу — на десять, до 8933 рублей, а в Геленджик — на 15 процентов, до 8869 рублей. Если говорить о конкретных направлениях, то средний чек за рейс в Симферополь в мае — августе из Москвы и Санкт-Петербурга сократился на два-четыре процента. За перелет из Москвы в Симферополь год назад платили в среднем 6 410 рублей, а теперь — 6 278 рублей. Средний чек за билет из Санкт-Петербурга год назад был 8 897 рублей, а теперь — 8 508 рублей. Средний чек за перелет из Москвы и Санкт-Петербурга в Краснодар в мае — августе сократился на 14 и 17 процентов соответственно. За билет из столицы в прошлом году платили в среднем 5 041 рубль, а теперь — 4 336 рублей. Перелет в Краснодар из Санкт-Петербурга в мае — августе 2020 года обходился в 6 683 рубля (при покупке билета с 1 января по 24 марта), а в 2021 году — в 5 541 рубль. Средняя стоимость перелета в Сочи из Москвы в мае — августе 2021 года ниже на девять процентов, чем год назад, а из Санкт-Петербурга — на 25 процентов. За билет из Москвы год назад платили 6 213 рублей, а теперь платят 5 645 рублей. Перелет из Санкт-Петербурга в Сочи в прошлом году покупали в среднем за 8 939 рублей, а теперь — за 6 740 рублей. Билеты в Анапу из столицы стали в среднем доступнее на семь процентов, а из Санкт-Петербурга — на 21 процент: до 6 355 и 7 506 рублей соответственно. Средний чек за перелет из Москвы в Геленджик снизился по сравнению с 2021 годом на 21 процент, до 6 125 рублей. За билет в Геленджик из Санкт-Петербурга в мае — августе пока платят в среднем 7 843 рубля — на 32 процента меньше, чем год назад.

https://ria.ru/20210319/puteshestviya-1601940643.html

москва

геленджик

симферополь

сочи

республика крым

анапа

краснодарский край

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, туту.ру, авиакомпании, авиабилеты, самолеты, новости - туризм, москва, геленджик, симферополь, сочи, республика крым, анапа, краснодарский край, санкт-петербург