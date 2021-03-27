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Туризм
https://ria.ru/20210327/aviabilety-1602969196.html
Эксперты рассказали, как подешевели билеты в Крым и Краснодарский край
Эксперты рассказали, как подешевели билеты в Крым и Краснодарский край
Средние чеки за перелет в Крым и Краснодарский край на лето ниже, чем в 2020 году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T13:32
2021-03-27T13:32
туризм
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Средние чеки за перелет в Крым и Краснодарский край на лето ниже, чем в 2020 году, сообщает Туту.ру.Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились цены на билеты в южные регионы России в мае — августе по сравнению с тем же периодом прошлого года. Проанализированы проездные документы, оформленные с 1 января по 24 марта, с вылетами в период с 1 мая по 31 августа. Перелет в Симферополь обходится в среднем на уровне прошлого года. Средний чек сократился на два процента, с 8 808 до 8 590 рублей за билет в одну сторону. Средний чек по уже оформленным билетам в Краснодар уменьшился на восемь процентов – до 8093 рублей, в Сочи — на 11 процентов, до 7733 рублей, в Анапу — на десять, до 8933 рублей, а в Геленджик — на 15 процентов, до 8869 рублей. Если говорить о конкретных направлениях, то средний чек за рейс в Симферополь в мае — августе из Москвы и Санкт-Петербурга сократился на два-четыре процента. За перелет из Москвы в Симферополь год назад платили в среднем 6 410 рублей, а теперь — 6 278 рублей. Средний чек за билет из Санкт-Петербурга год назад был 8 897 рублей, а теперь — 8 508 рублей. Средний чек за перелет из Москвы и Санкт-Петербурга в Краснодар в мае — августе сократился на 14 и 17 процентов соответственно. За билет из столицы в прошлом году платили в среднем 5 041 рубль, а теперь — 4 336 рублей. Перелет в Краснодар из Санкт-Петербурга в мае — августе 2020 года обходился в 6 683 рубля (при покупке билета с 1 января по 24 марта), а в 2021 году — в 5 541 рубль. Средняя стоимость перелета в Сочи из Москвы в мае — августе 2021 года ниже на девять процентов, чем год назад, а из Санкт-Петербурга — на 25 процентов. За билет из Москвы год назад платили 6 213 рублей, а теперь платят 5 645 рублей. Перелет из Санкт-Петербурга в Сочи в прошлом году покупали в среднем за 8 939 рублей, а теперь — за 6 740 рублей. Билеты в Анапу из столицы стали в среднем доступнее на семь процентов, а из Санкт-Петербурга — на 21 процент: до 6 355 и 7 506 рублей соответственно. Средний чек за перелет из Москвы в Геленджик снизился по сравнению с 2021 годом на 21 процент, до 6 125 рублей. За билет в Геленджик из Санкт-Петербурга в мае — августе пока платят в среднем 7 843 рубля — на 32 процента меньше, чем год назад.
https://ria.ru/20210319/puteshestviya-1601940643.html
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Эксперты рассказали, как подешевели билеты в Крым и Краснодарский край

13:32 27.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 мар РИА Новости. Средние чеки за перелет в Крым и Краснодарский край на лето ниже, чем в 2020 году, сообщает Туту.ру.
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились цены на билеты в южные регионы России в мае — августе по сравнению с тем же периодом прошлого года. Проанализированы проездные документы, оформленные с 1 января по 24 марта, с вылетами в период с 1 мая по 31 августа.
Перелет в Симферополь обходится в среднем на уровне прошлого года. Средний чек сократился на два процента, с 8 808 до 8 590 рублей за билет в одну сторону.
Средний чек по уже оформленным билетам в Краснодар уменьшился на восемь процентов – до 8093 рублей, в Сочи — на 11 процентов, до 7733 рублей, в Анапу — на десять, до 8933 рублей, а в Геленджик — на 15 процентов, до 8869 рублей.
Если говорить о конкретных направлениях, то средний чек за рейс в Симферополь в мае — августе из Москвы и Санкт-Петербурга сократился на два-четыре процента. За перелет из Москвы в Симферополь год назад платили в среднем 6 410 рублей, а теперь — 6 278 рублей. Средний чек за билет из Санкт-Петербурга год назад был 8 897 рублей, а теперь — 8 508 рублей.
Средний чек за перелет из Москвы и Санкт-Петербурга в Краснодар в мае — августе сократился на 14 и 17 процентов соответственно. За билет из столицы в прошлом году платили в среднем 5 041 рубль, а теперь — 4 336 рублей. Перелет в Краснодар из Санкт-Петербурга в мае — августе 2020 года обходился в 6 683 рубля (при покупке билета с 1 января по 24 марта), а в 2021 году — в 5 541 рубль.
Средняя стоимость перелета в Сочи из Москвы в мае — августе 2021 года ниже на девять процентов, чем год назад, а из Санкт-Петербурга — на 25 процентов. За билет из Москвы год назад платили 6 213 рублей, а теперь платят 5 645 рублей. Перелет из Санкт-Петербурга в Сочи в прошлом году покупали в среднем за 8 939 рублей, а теперь — за 6 740 рублей.
Билеты в Анапу из столицы стали в среднем доступнее на семь процентов, а из Санкт-Петербурга — на 21 процент: до 6 355 и 7 506 рублей соответственно.
Средний чек за перелет из Москвы в Геленджик снизился по сравнению с 2021 годом на 21 процент, до 6 125 рублей. За билет в Геленджик из Санкт-Петербурга в мае — августе пока платят в среднем 7 843 рубля — на 32 процента меньше, чем год назад.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 11:43Туризм
Названы города России, перелет в которые весной подешевел больше всего
 
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