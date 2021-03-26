https://ria.ru/20210326/zelenskiy-1603057995.html

Зеленский призвал "нормандскую четверку" обеспечить перемирие в Донбассе

Зеленский призвал "нормандскую четверку" обеспечить перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T21:31

2021-03-26T21:31

2021-03-26T22:09

владимир зеленский

донецкая область

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 26 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу сообщила, что собирается на экстренное внутреннее совещание."Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал Зеленский в своем Twitter.В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210325/donbass-1602776245.html

донецкая область

киев

украина

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владимир зеленский, донецкая область, киев, украина, в мире