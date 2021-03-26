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Зеленский призвал "нормандскую четверку" обеспечить перемирие в Донбассе
Зеленский призвал "нормандскую четверку" обеспечить перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T21:31
2021-03-26T22:09
владимир зеленский
донецкая область
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 26 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу сообщила, что собирается на экстренное внутреннее совещание."Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал Зеленский в своем Twitter.В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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владимир зеленский, донецкая область, киев, украина, в мире

Зеленский призвал "нормандскую четверку" обеспечить перемирие в Донбассе

21:31 26.03.2021 (обновлено: 22:09 26.03.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 26 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Донбассе заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу сообщила, что собирается на экстренное внутреннее совещание.
"Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал Зеленский в своем Twitter.
В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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