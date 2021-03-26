https://ria.ru/20210326/zarazhenie-1603000156.html

Гинцбург оценил вероятность заражения коронавирусом после вакцинации

Гинцбург оценил вероятность заражения коронавирусом после вакцинации

Случаи заражения COVID-19 у прошедших вакцинацию одним компонентом "Спутника V" редки, двумя — единичны, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T15:52

2021-03-26T15:52

2021-03-26T17:35

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Случаи заражения COVID-19 у прошедших вакцинацию одним компонентом "Спутника V" редки, двумя — единичны, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Он напомнил, что вакцина "Спутник V" вводится двумя дозами: через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Человек считается защищенным от коронавируса только через три недели после введения второго компонента — в это время формируется иммунитет к инфекции."Спутник V" зарегистрирован более чем в 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6 процента подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.Препарат создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В нем используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые в обоих случаях используют одинаковый механизм доставки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/1602968907.html

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2021

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