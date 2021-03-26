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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210326/zarazhenie-1603000156.html
Гинцбург оценил вероятность заражения коронавирусом после вакцинации
Гинцбург оценил вероятность заражения коронавирусом после вакцинации
Случаи заражения COVID-19 у прошедших вакцинацию одним компонентом "Спутника V" редки, двумя — единичны, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:52
2021-03-26T17:35
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Случаи заражения COVID-19 у прошедших вакцинацию одним компонентом "Спутника V" редки, двумя — единичны, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Он напомнил, что вакцина "Спутник V" вводится двумя дозами: через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Человек считается защищенным от коронавируса только через три недели после введения второго компонента — в это время формируется иммунитет к инфекции."Спутник V" зарегистрирован более чем в 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6 процента подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.Препарат создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В нем используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые в обоих случаях используют одинаковый механизм доставки.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Гинцбург оценил вероятность заражения коронавирусом после вакцинации

15:52 26.03.2021 (обновлено: 17:35 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТЦ "Кунцево Плаза"
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Случаи заражения COVID-19 у прошедших вакцинацию одним компонентом "Спутника V" редки, двумя — единичны, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Он напомнил, что вакцина "Спутник V" вводится двумя дозами: через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Человек считается защищенным от коронавируса только через три недели после введения второго компонента — в это время формируется иммунитет к инфекции.
"Наши наблюдения показывают, что у молодых иммунитет, как правило, формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет, это может занимать больше времени", — добавил биолог.
"Спутник V" зарегистрирован более чем в 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6 процента подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Препарат создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В нем используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые в обоих случаях используют одинаковый механизм доставки.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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