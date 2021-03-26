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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210326/yakutsk-1602975168.html
Глава республики Саха с супругой проголосовали за нового главу Якутска
Глава республики Саха с супругой проголосовали за нового главу Якутска
Глава Якутии с супругой проголосовали за нового главу Якутска, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T14:05
2021-03-26T14:05
республика саха (якутия)
сардана авксентьева
айсен николаев
якутск
политика
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ЯКУТСК, 26 мар – РИА Новости. Глава Якутии с супругой проголосовали за нового главу Якутска, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев.В пятницу в Якутске начались трехдневные выборы нового градоначальника. Голосование завершится в воскресенье, 28 марта.В городе работают 118 избирательных участков. На должность главы города претендуют кандидат от партии "Единая Россия" Евгений Григорьев, Иван Комаров ("Гражданская платформа"), Савва Михайлов (КПРФ), Айал Прокопьев ("Родина"), Евгений Рябченко (ЛДПР), Виталий Обедин ("Справедливая Россия")."Глава Якутии Айсен Николаев вместе с супругой Людмилой Валерьевной проголосовали на своём избирательном участке, расположенном в средней школе № 33 на 202-м микрорайоне столицы. Глава выразил уверенность, что глава Якутска, который будет избран на этих выборах, будет настоящим патриотом города, работающим на благо горожан и ведущим столицу самого крупного субъекта федерации к процветанию", - отметил Ноев.Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".
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сардана авксентьева, айсен николаев, якутск, политика

Глава республики Саха с супругой проголосовали за нового главу Якутска

14:05 26.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости
Глава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЯКУТСК, 26 мар – РИА Новости. Глава Якутии с супругой проголосовали за нового главу Якутска, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев.
В пятницу в Якутске начались трехдневные выборы нового градоначальника. Голосование завершится в воскресенье, 28 марта.
В городе работают 118 избирательных участков. На должность главы города претендуют кандидат от партии "Единая Россия" Евгений Григорьев, Иван Комаров ("Гражданская платформа"), Савва Михайлов (КПРФ), Айал Прокопьев ("Родина"), Евгений Рябченко (ЛДПР), Виталий Обедин ("Справедливая Россия").
"Глава Якутии Айсен Николаев вместе с супругой Людмилой Валерьевной проголосовали на своём избирательном участке, расположенном в средней школе № 33 на 202-м микрорайоне столицы. Глава выразил уверенность, что глава Якутска, который будет избран на этих выборах, будет настоящим патриотом города, работающим на благо горожан и ведущим столицу самого крупного субъекта федерации к процветанию", - отметил Ноев.
Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".
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