https://ria.ru/20210326/varadero-1602965291.html
Кубинский курорт Варадеро открывается для россиян
Кубинский курорт Варадеро открывается для россиян
С апреля российским авиакомпаниям разрешено выполнять семь рейсов в неделю в аэропорт Варадеро, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:36
2021-03-26T13:36
2021-03-26T13:36
отдых
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
варадеро
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. С апреля российским авиакомпаниям разрешено выполнять семь рейсов в неделю в аэропорт Варадеро, сообщает АТОР.Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принял решение об увеличении с 1 апреля числа регулярных рейсов на Кубу (до семи полетов в неделю по маршруту Москва-Варадеро).Как рассказали в посольстве Кубы в России, на курорте готовы принять российских туристов, обеспечив им соответствующий комфортный отдых в безопасных эпидемиологических условиях. К возвращению гостей из нашей страны на острове возобновят работу многие гостиничные комплексы, которые из-за снижения числа иностранных путешественников были вынуждены приостановить обслуживание.Въезд организованных туристов на курорт Варадеро будет производиться по тем же протоколам, как это происходит сейчас при посещении Кайо-Коко.От россиян потребуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном за 72 часа до отправления рейса. По прибытии на Кубу делается еще один анализ на COVID-19, результат которого будет готов через 24 часа.Эксперты уточняют, что потенциально российские перевозчики могут поставить в Варадеро от 2500 до 3500 пассажиров в неделю.
https://ria.ru/20201110/kuba-1581718985.html
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отдых, куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, варадеро, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
С апреля российским авиакомпаниям разрешено выполнять семь рейсов в неделю в аэропорт Варадеро, сообщает
АТОР.
Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принял решение об увеличении с 1 апреля числа регулярных рейсов на Кубу (до семи полетов в неделю по маршруту Москва-Варадеро).
Как рассказали в посольстве Кубы в России, на курорте готовы принять российских туристов, обеспечив им соответствующий комфортный отдых в безопасных эпидемиологических условиях. К возвращению гостей из нашей страны на острове возобновят работу многие гостиничные комплексы, которые из-за снижения числа иностранных путешественников были вынуждены приостановить обслуживание.
Въезд организованных туристов на курорт Варадеро будет производиться по тем же протоколам, как это происходит сейчас при посещении Кайо-Коко.
От россиян потребуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном за 72 часа до отправления рейса. По прибытии на Кубу делается еще один анализ на COVID-19, результат которого будет готов через 24 часа.
Эксперты уточняют, что потенциально российские перевозчики могут поставить в Варадеро от 2500 до 3500 пассажиров в неделю.