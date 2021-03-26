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Мексика применила первые партии вакцины "Спутник V"
Мексика применила первые партии вакцины "Спутник V"
Минздрав Мексики распределил первые партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и ожидает новых поставок до конца месяца, сообщил заместитель... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T07:56
2021-03-26T07:56
2021-03-26T07:56
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МЕХИКО, 26 мар - РИА Новости. Минздрав Мексики распределил первые партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и ожидает новых поставок до конца месяца, сообщил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель.Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия первого компонента вакцины была поставлена спустя три недели - 22 февраля. Вакцинация этим компонентом проходила с 24 февраля по 5 марта. Второй компонент вакцины доставили в Мексику 10 марта и применяли с 17 марта.По информации минздрава Мексики, с начала программы вакцинации власти распределили 6,2 миллиона доз различных вакцин. Российский препарат использовали среди населения старше 60 лет в муниципалитетах с наивысшей смертностью от COVID-19.С начала эпидемии в стране COVID-19 заразились, по оценкам минздрава, более 2,4 миллиона человек, из них более 1,7 миллиона уже выздоровели, в настоящий момент болеют 34 959, скончались от осложнений 200 211 человек.
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коронавирус covid-19, россия, мексика, в мире
МЕХИКО, 26 мар - РИА Новости.
Минздрав Мексики
распределил первые партии российской вакцины против коронавируса
"Спутник V
" и ожидает новых поставок до конца месяца, сообщил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель.
"Нам уже были поставлены первые и вторые компоненты вакцины "Спутник V". Мы их применили и ожидаем новой поставки до конца месяца", - сказал чиновник в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в блоге правительства в Twitter.
Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия первого компонента вакцины была поставлена спустя три недели - 22 февраля. Вакцинация этим компонентом проходила с 24 февраля по 5 марта. Второй компонент вакцины доставили в Мексику 10 марта и применяли с 17 марта.
По информации минздрава Мексики, с начала программы вакцинации власти распределили 6,2 миллиона доз различных вакцин. Российский препарат использовали среди населения старше 60 лет в муниципалитетах с наивысшей смертностью от COVID-19.
С начала эпидемии в стране COVID-19 заразились, по оценкам минздрава, более 2,4 миллиона человек, из них более 1,7 миллиона уже выздоровели, в настоящий момент болеют 34 959, скончались от осложнений 200 211 человек.