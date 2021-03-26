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Британия назвала Россию "самой острой угрозой" в киберпространстве
Британия назвала Россию "самой острой угрозой" в киберпространстве
Руководитель британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC) Линди Кэмерон вслед за своим предшественником Киараном Мартином назвала Россию "самой... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:15
2021-03-26T18:44
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китай
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ЛОНДОН, 26 мар – РИА Новости, Мария Табак. Руководитель британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC) Линди Кэмерон вслед за своим предшественником Киараном Мартином назвала Россию "самой острой угрозой" для Великобритании."С момента своего основания NCSC поддерживал заявления о том, что четыре страны – Северная Корея, Иран, Китай и Россия – осуществляют враждебную деятельность в киберпространстве. И мы продолжаем внимательно относиться к угрозе, которую эти и другие страны представляют для Великобритании", - говорится в тексте речи, с которой Кэмерон выступила на онлайн-мероприятии белфастского университета Queen's University.Речь стала первым публичным выступлением Кэмерон на посту директора спецслужбы."В киберпространстве – как и в других сферах безопасности – Россия представляет собой наиболее острую реальную угрозу для Великобритании. Но – и это ясно дается понять в нашей оборонной стратегии - мы должны ясно представлять себе амбиции Китая в том, что касается технологического прогресса", - подчеркнула она.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
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великобритания, москва, китай, иран, в мире

Британия назвала Россию "самой острой угрозой" в киберпространстве

18:15 26.03.2021 (обновлено: 18:44 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Руслан КривобокМолодой человек работает за компьютером
Молодой человек работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 26 мар – РИА Новости, Мария Табак. Руководитель британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC) Линди Кэмерон вслед за своим предшественником Киараном Мартином назвала Россию "самой острой угрозой" для Великобритании.
"С момента своего основания NCSC поддерживал заявления о том, что четыре страны – Северная Корея, Иран, Китай и Россия – осуществляют враждебную деятельность в киберпространстве. И мы продолжаем внимательно относиться к угрозе, которую эти и другие страны представляют для Великобритании", - говорится в тексте речи, с которой Кэмерон выступила на онлайн-мероприятии белфастского университета Queen's University.
Речь стала первым публичным выступлением Кэмерон на посту директора спецслужбы.
"В киберпространстве – как и в других сферах безопасности – Россия представляет собой наиболее острую реальную угрозу для Великобритании. Но – и это ясно дается понять в нашей оборонной стратегии - мы должны ясно представлять себе амбиции Китая в том, что касается технологического прогресса", - подчеркнула она.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
Генерал-лейтенант Пол Накасоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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