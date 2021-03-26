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МИД обескуражен решением Осло отменить сделку с "Трансмашхолдингом"
МИД обескуражен решением Осло отменить сделку с "Трансмашхолдингом"
Россия обескуражена решением Осло заблокировать сделку по продаже завода двигателей российской компании "Трансмашхолдинг" (ТМХ) под надуманными предлогами,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T13:30
2021-03-26T13:30
мария захарова
rolls-royce motor cars
норвегия
трансмашхолдинг
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия обескуражена решением Осло заблокировать сделку по продаже завода двигателей российской компании "Трансмашхолдинг" (ТМХ) под надуманными предлогами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, ранее норвежская сторона неоднократно заявляла о том, что "продукция завода и его разработки не подпадают под действие норвежских экспортных ограничений". "Сделка носила исключительно коммерческий характер, ее целью был вывод норвежского предприятия на новые рынки сбыта, разработка новой продукции, гарантированная занятость на предприятии в самой Норвегии", - добавила Захарова.ТМХ в начале февраля сообщил, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, который находится в Норвегии. Однако в марте в министерство юстиции Норвегии заявило, что власти в соответствии с законом о безопасности могут приостановить эту сделку. Во вторник министр юстиции Норвегии Моника Мэланн сообщила, что правительство страны решило остановить продажу завода Bergen Engines российской компании. "Трансмашхолдинг" заявил, что разочарован решением норвежских властей о применении положений закона о безопасности к покупке завода двигателей Bergen Engines в этой стране и будет глубоко разочарован в случае окончательной блокировки сделки.
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мария захарова, rolls-royce motor cars, норвегия, трансмашхолдинг, в мире

МИД обескуражен решением Осло отменить сделку с "Трансмашхолдингом"

13:30 26.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия обескуражена решением Осло заблокировать сделку по продаже завода двигателей российской компании "Трансмашхолдинг" (ТМХ) под надуманными предлогами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается вопроса относительно отмены сделки по продаже норвежского завода дизельных двигателей российской компании "Трансмашхолдинг", то, честно говоря, обескураживающая новость. Потому что она подавалась под предлогом защиты национальных интересов. Аргументы, которыми руководствовалась норвежская сторона при принятии этого решения, очевидно, надуманны", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, ранее норвежская сторона неоднократно заявляла о том, что "продукция завода и его разработки не подпадают под действие норвежских экспортных ограничений". "Сделка носила исключительно коммерческий характер, ее целью был вывод норвежского предприятия на новые рынки сбыта, разработка новой продукции, гарантированная занятость на предприятии в самой Норвегии", - добавила Захарова.
ТМХ в начале февраля сообщил, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, который находится в Норвегии. Однако в марте в министерство юстиции Норвегии заявило, что власти в соответствии с законом о безопасности могут приостановить эту сделку. Во вторник министр юстиции Норвегии Моника Мэланн сообщила, что правительство страны решило остановить продажу завода Bergen Engines российской компании. "Трансмашхолдинг" заявил, что разочарован решением норвежских властей о применении положений закона о безопасности к покупке завода двигателей Bergen Engines в этой стране и будет глубоко разочарован в случае окончательной блокировки сделки.
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