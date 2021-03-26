Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/reka-1603024115.html
Названа причина разлива нефтепродуктов в реке в Новгородской области
Названа причина разлива нефтепродуктов в реке в Новгородской области
Причиной загрязнения нефтепродуктами реки Волхов в Новгородской области стала утилизация старого судна, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:48
2021-03-26T17:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новгородская область
волхов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603026076_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_027c6923310824f57def25f95f2f8c2b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Причиной загрязнения нефтепродуктами реки Волхов в Новгородской области стала утилизация старого судна, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее региональные власти информировали, что на реке Волхов в районе Великого Новгорода возник разлив нефтепродуктов. Прокуратура организовала проверку по факту нарушения требований природоохранного законодательства. Также проверки проводятся областным следственным управлением и Новгородской транспортной прокуратурой. По данным регионального управления МЧС РФ, в прибрежной зоне реки сформировалась полоса загрязнения длиной 20 километров и шириной до 15 метров."Оперативно удалось выявить… предполагаемое место утечки – территория организации "Речной порт", расположенной на улице Береговой микрорайона Деревяницы. Оказалось, что на площадке порта еще зимой начали распиливать старое судно. Двигатель и другие механизмы, содержащие масло, были разбросаны по всей территории. Зимой нефтепродукты замерзли, с приходом весны начали таять вместе со снегом", - говорится в сообщении.По словам руководителя областного управления МЧС Сергея Козырева, сейчас место утечки огорожено заградительными бонами, и нефтепродукты больше не распространяются за территорию местного порта."Также мы отслеживаем пятно, которое уже ушло. На его пути будем выставлять еще два оградительных бона для того, чтобы не допустить прорыва пятна на территорию Ленинградской области. Затем начнем сбор нефтепродуктов", - пояснил Козырев, слова которого приводятся в сообщении.Как отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, посетивший место происшествия, сбор загрязненного грунта должен начаться в пятницу, а вывоз – в субботу. При этом грунт будет вывозиться за пределы региона, поскольку здесь нет соответствующих специализированных полигонов.Ранее областное управление МЧС информировало, что загрязнение реки Волхов не создало угрозы попадания следов нефтепродуктов в систему водоснабжения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210320/razliv-1602126762.html
новгородская область
волхов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603026076_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_3c96cd0088ff19110d65bedf08001f8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новгородская область, волхов, происшествия

Названа причина разлива нефтепродуктов в реке в Новгородской области

17:48 26.03.2021 (обновлено: 17:57 26.03.2021)
 
© Фото : СУ СК России по Новгородской областиНа месте разлива нефтепродуктов в акватории реки Волхов
На месте разлива нефтепродуктов в акватории реки Волхов - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото : СУ СК России по Новгородской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Причиной загрязнения нефтепродуктами реки Волхов в Новгородской области стала утилизация старого судна, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее региональные власти информировали, что на реке Волхов в районе Великого Новгорода возник разлив нефтепродуктов. Прокуратура организовала проверку по факту нарушения требований природоохранного законодательства. Также проверки проводятся областным следственным управлением и Новгородской транспортной прокуратурой. По данным регионального управления МЧС РФ, в прибрежной зоне реки сформировалась полоса загрязнения длиной 20 километров и шириной до 15 метров.
"Оперативно удалось выявить… предполагаемое место утечки – территория организации "Речной порт", расположенной на улице Береговой микрорайона Деревяницы. Оказалось, что на площадке порта еще зимой начали распиливать старое судно. Двигатель и другие механизмы, содержащие масло, были разбросаны по всей территории. Зимой нефтепродукты замерзли, с приходом весны начали таять вместе со снегом", - говорится в сообщении.
По словам руководителя областного управления МЧС Сергея Козырева, сейчас место утечки огорожено заградительными бонами, и нефтепродукты больше не распространяются за территорию местного порта.
Утечка нефтепродуктов из нефтепровода в Пугачевском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 15:39
МЧС зафиксировало разлив топлива из нефтепровода в Саратовской области
"Также мы отслеживаем пятно, которое уже ушло. На его пути будем выставлять еще два оградительных бона для того, чтобы не допустить прорыва пятна на территорию Ленинградской области. Затем начнем сбор нефтепродуктов", - пояснил Козырев, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, посетивший место происшествия, сбор загрязненного грунта должен начаться в пятницу, а вывоз – в субботу. При этом грунт будет вывозиться за пределы региона, поскольку здесь нет соответствующих специализированных полигонов.
Ранее областное управление МЧС информировало, что загрязнение реки Волхов не создало угрозы попадания следов нефтепродуктов в систему водоснабжения.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новгородская областьВолховПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:54СМИ: Зеленский поручил украинцам готовиться к партизанской войне
04:34Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории
04:11Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
03:55Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
03:32Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для "Хезболлах"
03:19WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу
03:10Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
03:04Адаптацию корабля "Орел" к ракете "Ангара" отложили на пять месяцев
02:36В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек
02:34Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
02:28Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19
02:17Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
02:09Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
02:04В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону
01:54Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов
01:32Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам
01:16Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия
01:10NYT: Талибы могут захватить власть в Афганистане после вывода войск США
01:08В России создают робота для работы в открытом космосе
00:57При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
Лента новостейМолния