https://ria.ru/20210326/reka-1603024115.html

Названа причина разлива нефтепродуктов в реке в Новгородской области

Названа причина разлива нефтепродуктов в реке в Новгородской области

Причиной загрязнения нефтепродуктами реки Волхов в Новгородской области стала утилизация старого судна, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T17:48

2021-03-26T17:48

2021-03-26T17:57

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новгородская область

волхов

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Причиной загрязнения нефтепродуктами реки Волхов в Новгородской области стала утилизация старого судна, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее региональные власти информировали, что на реке Волхов в районе Великого Новгорода возник разлив нефтепродуктов. Прокуратура организовала проверку по факту нарушения требований природоохранного законодательства. Также проверки проводятся областным следственным управлением и Новгородской транспортной прокуратурой. По данным регионального управления МЧС РФ, в прибрежной зоне реки сформировалась полоса загрязнения длиной 20 километров и шириной до 15 метров."Оперативно удалось выявить… предполагаемое место утечки – территория организации "Речной порт", расположенной на улице Береговой микрорайона Деревяницы. Оказалось, что на площадке порта еще зимой начали распиливать старое судно. Двигатель и другие механизмы, содержащие масло, были разбросаны по всей территории. Зимой нефтепродукты замерзли, с приходом весны начали таять вместе со снегом", - говорится в сообщении.По словам руководителя областного управления МЧС Сергея Козырева, сейчас место утечки огорожено заградительными бонами, и нефтепродукты больше не распространяются за территорию местного порта."Также мы отслеживаем пятно, которое уже ушло. На его пути будем выставлять еще два оградительных бона для того, чтобы не допустить прорыва пятна на территорию Ленинградской области. Затем начнем сбор нефтепродуктов", - пояснил Козырев, слова которого приводятся в сообщении.Как отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, посетивший место происшествия, сбор загрязненного грунта должен начаться в пятницу, а вывоз – в субботу. При этом грунт будет вывозиться за пределы региона, поскольку здесь нет соответствующих специализированных полигонов.Ранее областное управление МЧС информировало, что загрязнение реки Волхов не создало угрозы попадания следов нефтепродуктов в систему водоснабжения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210320/razliv-1602126762.html

новгородская область

волхов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новгородская область, волхов, происшествия