https://ria.ru/20210326/razvitie-1603038661.html

Путин выступил за прогрессивное развитие в сфере информбезопасности

Путин выступил за прогрессивное развитие в сфере информбезопасности

Россия выступает за прогрессивное развитие в сфере информбезопасности, к этому процессу должны подключиться все страны мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T18:53

2021-03-26T18:53

2021-03-26T18:53

совет безопасности рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия выступает за прогрессивное развитие в сфере информбезопасности, к этому процессу должны подключиться все страны мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Вновь подчеркну, мы сторонники равенства порядка и взаимного уважения в информационной сфере, обеспечения ее прогрессивного развития и, конечно, к диалогу по столь значимой повестке должны иметь возможность подключиться все заинтересованные партнеры", - сказал он на заседании Совбеза РФ.

https://ria.ru/20210326/informbezopasnost-1603037620.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности рф, владимир путин, общество