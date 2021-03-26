https://ria.ru/20210326/razvitie-1603038661.html
Путин выступил за прогрессивное развитие в сфере информбезопасности
Путин выступил за прогрессивное развитие в сфере информбезопасности
Россия выступает за прогрессивное развитие в сфере информбезопасности, к этому процессу должны подключиться все страны мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:53
2021-03-26T18:53
2021-03-26T18:53
совет безопасности рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия выступает за прогрессивное развитие в сфере информбезопасности, к этому процессу должны подключиться все страны мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Вновь подчеркну, мы сторонники равенства порядка и взаимного уважения в информационной сфере, обеспечения ее прогрессивного развития и, конечно, к диалогу по столь значимой повестке должны иметь возможность подключиться все заинтересованные партнеры", - сказал он на заседании Совбеза РФ.
https://ria.ru/20210326/informbezopasnost-1603037620.html
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совет безопасности рф, владимир путин, общество