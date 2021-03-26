https://ria.ru/20210326/puteshestviya-1602925259.html

Эксперты рассказали, как и куда путешествуют бизнес-туристы

Эксперты рассказали, как и куда путешествуют бизнес-туристы

Эксперты рассказали, куда путешествующие по работе летают чаще всего и когда планируют такие поездки, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:25

2021-03-26T11:25

2021-03-26T11:25

авиабилеты

путешествия

туризм

туризм

новости - туризм

москва

новосибирск

симферополь

санкт-петербург

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда путешествующие по работе летают чаще всего и когда планируют такие поездки, сообщает OneTwoTrip for Business.Специалисты компании сравнили данные покупок, совершенных в период с 1 по 22 марта 2019 и 2021 годов. Оказалось, что этой весной фирмы продолжают приобретать авиа- и железнодорожные билеты накануне отъезда, а вот на будущее по-прежнему бронируют их реже, чем обычно.Средняя стоимость перелета за два года снизилась с 13,5 до 12,3 тысячи рублей. При этом с 87 до 98 процентов увеличилась доля поездок по стране.Чаще всего (81 процент) предприятий планируют командировки максимум за неделю до отправления. Два года назад так поступали 65 процентов фирм. За месяц до вылета приобретают проездные документы 17 процентов организаций, а в 2019 году так поступала треть компаний.Наиболее востребованное направление для деловых поездок — Москва. В столицу было забронировано 28 процентов авиабилетов, что чуть больше, чем весной 2019 года. На втором месте Санкт-Петербург, который тоже стал несколько популярнее (11 процентов против девяти процентов в марте 2019-го). Третью строку занимает Казань с долей в три процента. Деловые путешественники стали реже летать в Самару и Краснодар, но чаще — в Новосибирск, Екатеринбург, Симферополь.

https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html

москва

новосибирск

симферополь

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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