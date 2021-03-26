https://ria.ru/20210326/protestanty-1603046320.html
Немецкие протестанты вмешиваются в дела Белоруссии, считает епископ
Немецкие протестанты вмешиваются в дела Белоруссии, считает епископ
Поддержка белорусской оппозиции со стороны Евангелическо-лютеранской церкви северной Германии является вмешательством в дела другого государства, заявил РИА... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T19:40
2021-03-26T19:40
2021-03-26T19:54
религия и мировоззрение
светлана тихановская
религия
сергей ряховский
германия
минск
белоруссия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Поддержка белорусской оппозиции со стороны Евангелическо-лютеранской церкви северной Германии является вмешательством в дела другого государства, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский, отметив, что, по его мнению, действия белорусских и немецких протестантов не скоординированы.В феврале региональный синод Евангелическо-лютеранской церкви в северной Германии (Северная Церковь) заявил о солидарности с протестующими в Белоруссии, несогласными с результатами президентских выборов в 2020 году. В ответ Светлана Тихановская, проигравшая выборы, поблагодарила синод Северной церкви за поддержку, о чем говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте церкви.Ряховский отметил, что Германия – "страна других возможностей" и традиций, где Лютеранская церковь "более свободна высказывать свои политические лозунги". "Если Евангелическо-лютеранской церкви в северной Германии стала посредником между государством и оппозицией в Белоруссии – это печально. Потому что каждое государство и те конфессии, которые в нем представлены, сами вправе высказывать свою позицию. И когда есть высказывания со стороны иностранного государства – это перебор, это вмешательство в дела другого государства", - сказал Ряховский.Связи между немецкими и белорусскими протестантами, по его мнению, нет. "Я думаю, что действия протестантов в Германии и Белоруссии – это независимые процессы. Возможно, члены протестантских конфессий в Белоруссии, которых ущемляли в последнее время, и выходили на митинги, но это не организованный процесс", - подчеркнул епископ.При этом Ряховский обратил внимание на одно совпадение: в феврале 2021 года одновременно с заседанием синода Евангелическо-лютеранской церкви в северной Германии, власти в Белоруссии закрыли одну из протестантских церквей под Минском ("Новая жизнь")."Члены и руководство этой церкви делали заявления, но не политические, а в области церковно-государственных отношений. И во время протестных митингов в Белоруссии главы местных протестантских конфессий также делали публичные заявления в духе "блаженны миротворцы", то есть они призывали обе стороны конфликта остановить насилие, договориться, это не было политических заявлений", - подчеркнул глава РОСХВЕ.По его словам, Церковь как институт не может участвовать в политической жизни."Она как институт отделена от государства, и в России, и в Белоруссии. Члены церкви могут участвовать в выборах, политической жизни, но сама церковь призывала и призывает к диалогу, исключительно к мирным действиям. Мы против революции, мы за реформацию нашего общества, институтов, это постоянный процесс", - подытожил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210311/tserkov-1600795576.html
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светлана тихановская, религия, сергей ряховский, германия, минск, белоруссия
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Поддержка белорусской оппозиции со стороны Евангелическо-лютеранской церкви северной Германии является вмешательством в дела другого государства, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский, отметив, что, по его мнению, действия белорусских и немецких протестантов не скоординированы.
В феврале региональный синод Евангелическо-лютеранской церкви в северной Германии (Северная Церковь) заявил о солидарности с протестующими в Белоруссии, несогласными с результатами президентских выборов в 2020 году. В ответ Светлана Тихановская, проигравшая выборы, поблагодарила синод Северной церкви за поддержку, о чем говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте церкви.
Ряховский отметил, что Германия – "страна других возможностей" и традиций, где Лютеранская церковь "более свободна высказывать свои политические лозунги". "Если Евангелическо-лютеранской церкви в северной Германии стала посредником между государством и оппозицией в Белоруссии – это печально. Потому что каждое государство и те конфессии, которые в нем представлены, сами вправе высказывать свою позицию. И когда есть высказывания со стороны иностранного государства – это перебор, это вмешательство в дела другого государства", - сказал Ряховский.
Связи между немецкими и белорусскими протестантами, по его мнению, нет. "Я думаю, что действия протестантов в Германии и Белоруссии – это независимые процессы. Возможно, члены протестантских конфессий в Белоруссии, которых ущемляли в последнее время, и выходили на митинги, но это не организованный процесс", - подчеркнул епископ.
При этом Ряховский обратил внимание на одно совпадение: в феврале 2021 года одновременно с заседанием синода Евангелическо-лютеранской церкви в северной Германии, власти в Белоруссии закрыли одну из протестантских церквей под Минском ("Новая жизнь").
"Члены и руководство этой церкви делали заявления, но не политические, а в области церковно-государственных отношений. И во время протестных митингов в Белоруссии главы местных протестантских конфессий также делали публичные заявления в духе "блаженны миротворцы", то есть они призывали обе стороны конфликта остановить насилие, договориться, это не было политических заявлений", - подчеркнул глава РОСХВЕ.
По его словам, Церковь как институт не может участвовать в политической жизни.
"Она как институт отделена от государства, и в России, и в Белоруссии. Члены церкви могут участвовать в выборах, политической жизни, но сама церковь призывала и призывает к диалогу, исключительно к мирным действиям. Мы против революции, мы за реформацию нашего общества, институтов, это постоянный процесс", - подытожил собеседник агентства.