https://ria.ru/20210326/pozhar-1602922838.html

Крупный пожар в Хинганском заповеднике в Приамурье локализовали

Крупный пожар в Хинганском заповеднике в Приамурье локализовали

Крупное возгорание сухой растительности на территории Хинганского государственного природного заповедника в Архаринском районе Амурской области удалось... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T09:51

2021-03-26T09:51

2021-03-26T09:51

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

амурская область

архаринский район

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Крупное возгорание сухой растительности на территории Хинганского государственного природного заповедника в Архаринском районе Амурской области удалось локализовать на площади порядка 31 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о прохождении огнем в заповеднике 12 тысяч гектаров - горела сухая трава на заболоченной местности. По данным Минприроды, причиной природного пожара в Хинганском заповеднике стал пал сухой травы."По состоянию на 06.00 мск пятницы пожар локализован на площади 31,1 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства, добавив.Он напомнил, что пожар на территории ФГБУ "Хинганский государственный природный заповедник" был обнаружен 23 марта. Ближайший населенный пункт Новосергеевка находится оттуда в 18 километрах. К тушению пожара привлечены 80 человек и почти 20 единиц техники.

https://ria.ru/20210326/pozhar-1602913146.html

амурская область

архаринский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), амурская область, архаринский район, происшествия