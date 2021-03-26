Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/pozhar-1602922838.html
Крупный пожар в Хинганском заповеднике в Приамурье локализовали
Крупный пожар в Хинганском заповеднике в Приамурье локализовали
Крупное возгорание сухой растительности на территории Хинганского государственного природного заповедника в Архаринском районе Амурской области удалось... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T09:51
2021-03-26T09:51
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
амурская область
архаринский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578124437_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_b69366dd5e625a5c6c0b2b49596fb39b.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Крупное возгорание сухой растительности на территории Хинганского государственного природного заповедника в Архаринском районе Амурской области удалось локализовать на площади порядка 31 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о прохождении огнем в заповеднике 12 тысяч гектаров - горела сухая трава на заболоченной местности. По данным Минприроды, причиной природного пожара в Хинганском заповеднике стал пал сухой травы."По состоянию на 06.00 мск пятницы пожар локализован на площади 31,1 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства, добавив.Он напомнил, что пожар на территории ФГБУ "Хинганский государственный природный заповедник" был обнаружен 23 марта. Ближайший населенный пункт Новосергеевка находится оттуда в 18 километрах. К тушению пожара привлечены 80 человек и почти 20 единиц техники.
https://ria.ru/20210326/pozhar-1602913146.html
амурская область
архаринский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578124437_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_34f8df9c02429308462b957fd9e5a021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), амурская область, архаринский район, происшествия

Крупный пожар в Хинганском заповеднике в Приамурье локализовали

09:51 26.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ на месте лесного пожара в Воронежской области
Сотрудник МЧС РФ на месте лесного пожара в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Крупное возгорание сухой растительности на территории Хинганского государственного природного заповедника в Архаринском районе Амурской области удалось локализовать на площади порядка 31 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось о прохождении огнем в заповеднике 12 тысяч гектаров - горела сухая трава на заболоченной местности. По данным Минприроды, причиной природного пожара в Хинганском заповеднике стал пал сухой травы.
"По состоянию на 06.00 мск пятницы пожар локализован на площади 31,1 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства, добавив.
Он напомнил, что пожар на территории ФГБУ "Хинганский государственный природный заповедник" был обнаружен 23 марта. Ближайший населенный пункт Новосергеевка находится оттуда в 18 километрах. К тушению пожара привлечены 80 человек и почти 20 единиц техники.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
06:49
В Самарской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Амурская областьАрхаринский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04Кремль прокомментировал заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
13:04В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика
13:01Путин в пятницу вечером может провести телефонный разговор
12:59Песков объяснил, почему в Пензенской области не назначен врио губернатора
12:58В Кремле ответили на вопрос о вакцинации дочерей Путина от коронавируса
12:58Россия не политизирует тему вакцинации от COVID-19, заявили в Кремле
12:55МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море
12:55В Кремле прокомментировали жалобы на систему здравоохранения ФСИН
12:53В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
12:50Лукашенко призвал белорусских ученых создать лучшую вакцину от COVID-19
12:49В МИД назвали заявление Борреля о России оскорбительным
12:48ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера
12:46В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
12:42В Польше впервые выявили более 35 тысяч случаев COVID-19 за сутки
12:31МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми
12:30В Совфеде оценили заявление Макрона о "мировой войне нового типа"
12:30В МИД прокомментировали действия Болгарии против российских дипломатов
12:25Адвокат жительницы Дагестана прокомментировал решение о возврате ей детей
12:25Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием Путина
12:23В Подмосковье нашли тело подростка с ножевыми ранениями
Лента новостейМолния