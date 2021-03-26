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В НАТО напомнили позицию по вступлению Украины в альянс
В НАТО напомнили позицию по вступлению Украины в альянс
В НАТО с связи с утверждением Украиной стратегии военной безопасности, предусматривающей в будущем членство в этой организации, напомнили позицию альянса в... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T22:50
2021-03-26T22:50
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
андерс фог расмуссен
финляндия
косово
йенс столтенберг
грузия
украина
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. В НАТО с связи с утверждением Украиной стратегии военной безопасности, предусматривающей в будущем членство в этой организации, напомнили позицию альянса в отношении партнерства с Киевом.Отвечая на запрос РИА Новости, представитель НАТО указал, что позиция по перспективам Украины в альянсе была изложена генсеком Йенсом Столтенбергом на встрече в феврале с украинским премьером Денисом Шмыгалем."За комментариями по данному документу необходимо обратиться к украинским властям. Что касается будущего отношений между НАТО и Украиной, я предлагаю обратиться к тому, что сказал генсек НАТО в феврале на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины", - сказал собеседник агентства.Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта утвердил стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую интеграцию в евроатлантическое пространство и членство в НАТО, прекращение временной "оккупации" части территории страны. В документе указывается, что "на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины".В феврале по итогам встречи с украинским премьером Шмыгалем генсек НАТО, отвечая на вопрос о сроках возможного вступления Украины в эту организацию сказал, что "не может назвать точную дату". По его словам, "все будет зависеть от реформ, модернизации и укрепления демократических институтов Украины". При этом Столтенберг пообещал Украине поддержку на пути к членству в альянсе. Он также подчеркнул, что Украина является одним из самых близких и важных партнеров блока. "Вот почему Украина теперь является партнером НАТО с расширенными возможностями. Этот статус позволит нам в дальнейшем углубить наше сотрудничество", - отметил Столтенберг.Хорошими примерами такого сотрудничества он назвал участие украинских военных в миссиях и операциях НАТО, в том числе в Афганистане и Косово.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/ukraina-1602972723.html
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верховная рада украины, нато, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, финляндия, косово, йенс столтенберг, грузия, украина, в мире

В НАТО напомнили позицию по вступлению Украины в альянс

22:50 26.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. В НАТО с связи с утверждением Украиной стратегии военной безопасности, предусматривающей в будущем членство в этой организации, напомнили позицию альянса в отношении партнерства с Киевом.
Отвечая на запрос РИА Новости, представитель НАТО указал, что позиция по перспективам Украины в альянсе была изложена генсеком Йенсом Столтенбергом на встрече в феврале с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
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"За комментариями по данному документу необходимо обратиться к украинским властям. Что касается будущего отношений между НАТО и Украиной, я предлагаю обратиться к тому, что сказал генсек НАТО в феврале на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины", - сказал собеседник агентства.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта утвердил стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую интеграцию в евроатлантическое пространство и членство в НАТО, прекращение временной "оккупации" части территории страны. В документе указывается, что "на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины".
В феврале по итогам встречи с украинским премьером Шмыгалем генсек НАТО, отвечая на вопрос о сроках возможного вступления Украины в эту организацию сказал, что "не может назвать точную дату". По его словам, "все будет зависеть от реформ, модернизации и укрепления демократических институтов Украины". При этом Столтенберг пообещал Украине поддержку на пути к членству в альянсе. Он также подчеркнул, что Украина является одним из самых близких и важных партнеров блока. "Вот почему Украина теперь является партнером НАТО с расширенными возможностями. Этот статус позволит нам в дальнейшем углубить наше сотрудничество", - отметил Столтенберг.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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Хорошими примерами такого сотрудничества он назвал участие украинских военных в миссиях и операциях НАТО, в том числе в Афганистане и Косово.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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