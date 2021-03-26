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Онлайн-конференция почетного президента НМИЦ ССХ Лео Бокерии
Онлайн-конференция почетного президента НМИЦ ССХ Лео Бокерии
РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T16:07
2021-03-26T16:07
анонсы
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31 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, президента Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео БОКЕРИИ в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля.Задать вопросВ рамках мероприятия речь пойдет об акции "10 тысяч шагов к жизни". Основные ее задачи – привлечение внимания муниципальных властей к необходимости развития доступной спортивной инфраструктуры, повышение ежедневной двигательной активности и вовлечение граждан в систематические занятия физкультурой, приобщение к здоровому образу жизни. Акция станет символическим стартом основного этапа открытых соревнований по фоновой ходьбе "Человек идущий" в рамках национального общественного проекта "Каждому муниципалитету – маршрут здоровья".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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4.7
96
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция почетного президента НМИЦ ССХ Лео Бокерии

16:07 26.03.2021
 
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31 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, президента Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео БОКЕРИИ в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля.

Задать вопрос

В рамках мероприятия речь пойдет об акции "10 тысяч шагов к жизни". Основные ее задачи – привлечение внимания муниципальных властей к необходимости развития доступной спортивной инфраструктуры, повышение ежедневной двигательной активности и вовлечение граждан в систематические занятия физкультурой, приобщение к здоровому образу жизни. Акция станет символическим стартом основного этапа открытых соревнований по фоновой ходьбе "Человек идущий" в рамках национального общественного проекта "Каждому муниципалитету – маршрут здоровья".

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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