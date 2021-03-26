https://ria.ru/20210326/meditsina-1603003132.html

Онлайн-конференция почетного президента НМИЦ ССХ Лео Бокерии

Онлайн-конференция почетного президента НМИЦ ССХ Лео Бокерии

РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T16:07

2021-03-26T16:07

2021-03-26T16:07

анонсы

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31 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, президента Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео БОКЕРИИ в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля.Задать вопросВ рамках мероприятия речь пойдет об акции "10 тысяч шагов к жизни". Основные ее задачи – привлечение внимания муниципальных властей к необходимости развития доступной спортивной инфраструктуры, повышение ежедневной двигательной активности и вовлечение граждан в систематические занятия физкультурой, приобщение к здоровому образу жизни. Акция станет символическим стартом основного этапа открытых соревнований по фоновой ходьбе "Человек идущий" в рамках национального общественного проекта "Каждому муниципалитету – маршрут здоровья".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы