Онлайн-конференция почетного президента НМИЦ ССХ Лео Бокерии
31 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, президента Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео БОКЕРИИ в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля.
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В рамках мероприятия речь пойдет об акции "10 тысяч шагов к жизни". Основные ее задачи – привлечение внимания муниципальных властей к необходимости развития доступной спортивной инфраструктуры, повышение ежедневной двигательной активности и вовлечение граждан в систематические занятия физкультурой, приобщение к здоровому образу жизни. Акция станет символическим стартом основного этапа открытых соревнований по фоновой ходьбе "Человек идущий" в рамках национального общественного проекта "Каждому муниципалитету – маршрут здоровья".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
В рамках мероприятия речь пойдет об акции "10 тысяч шагов к жизни". Основные ее задачи – привлечение внимания муниципальных властей к необходимости развития доступной спортивной инфраструктуры, повышение ежедневной двигательной активности и вовлечение граждан в систематические занятия физкультурой, приобщение к здоровому образу жизни. Акция станет символическим стартом основного этапа открытых соревнований по фоновой ходьбе "Человек идущий" в рамках национального общественного проекта "Каждому муниципалитету – маршрут здоровья".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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