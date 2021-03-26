Друзья и коллеги вспоминают Александра Липницкого

"Саша Липницкий. Все, кто его знал, не могут поверить, что это правда. И я вот сижу и вспоминаю разные моменты общения с ним, хотя их было и не так много. 1987 — "Звуки Му" с Брайаном Ино записывали альбом в доме радио, а в соседней студии я записывал свой первый альбом. В перерывах выходили в один и тот же холл, садились на один и тот же диванчик, так и познакомились. 1991 — за день до августовского путча — сидим большой компанией у реки на Николиной горе. 2007 — я снимал для мамы маленький домик на Николиной горе, она там все лето кормила бездомных собак на берегу, а я договаривался с Сашей о том, что он будет их кормить, когда она уедет в Москву. Он мне обещал, что позаботится об этом. Все это какие-то мелочи из жизни этого особенного и доброго человека, и о его жизни теперь надо говорить в прошедшем времени. Как это может быть? Саша, знаешь, я сейчас сижу и плачу, а ты бы, наверное, сказал, что плакать не надо".

Антон Батагов композитор композитор