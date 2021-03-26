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https://ria.ru/20210326/lipnitskiy-1603003633.html
Друзья и коллеги вспоминают Александра Липницкого
Друзья и коллеги вспоминают Александра Липницкого
Основатель рок-группы "Звуки Му", телеведущий, коллекционер и режиссер Александр Липницкий умер на 69-м году жизни. Друзья и коллеги вспоминают музыканта,... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T19:07
2021-03-26T19:07
гарик сукачев
виктор цой
александр липницкий
музыка
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звуки му
борис гребенщиков
культура
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Основатель рок-группы "Звуки Му", телеведущий, коллекционер и режиссер Александр Липницкий умер на 69-м году жизни. Друзья и коллеги вспоминают музыканта, который работал и дружил с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым, Майком Науменко и другими. Ольга ЛюбимоваГарик СукачевАнтон БатаговВася ОбломовМаксим Семеляк
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гарик сукачев, виктор цой, александр липницкий, музыка, антон батагов, звуки му, борис гребенщиков, новости культуры, шоу-бизнес

Друзья и коллеги вспоминают Александра Липницкого

19:07 26.03.2021
 
© Фото предоставлено компанией Кушнир-продакшнАлександр Липницкий
Александр Липницкий - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Фото предоставлено компанией Кушнир-продакшн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Основатель рок-группы "Звуки Му", телеведущий, коллекционер и режиссер Александр Липницкий умер на 69-м году жизни. Друзья и коллеги вспоминают музыканта, который работал и дружил с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым, Майком Науменко и другими.

Ольга Любимова

Саша...

Опубликовано ольгой любимовой Пятница, 26 марта 2021 г.
"Саша..."
Ольга Любимова
Министр культуры Российской Федерации, театровед, журналист

Гарик Сукачев

"Вчера погиб музыкант, один из основателей группы "Звуки Му", журналист Александр Липницкий (на фото слева). Светлая память".
Гарик Сукачев
рок-музыкант

Антон Батагов

"Саша Липницкий. Все, кто его знал, не могут поверить, что это правда. И я вот сижу и вспоминаю разные моменты общения с ним, хотя их было и не так много. 1987 — "Звуки Му" с Брайаном Ино записывали альбом в доме радио, а в соседней студии я записывал свой первый альбом. В перерывах выходили в один и тот же холл, садились на один и тот же диванчик, так и познакомились. 1991 — за день до августовского путча — сидим большой компанией у реки на Николиной горе. 2007 — я снимал для мамы маленький домик на Николиной горе, она там все лето кормила бездомных собак на берегу, а я договаривался с Сашей о том, что он будет их кормить, когда она уедет в Москву. Он мне обещал, что позаботится об этом. Все это какие-то мелочи из жизни этого особенного и доброго человека, и о его жизни теперь надо говорить в прошедшем времени. Как это может быть? Саша, знаешь, я сейчас сижу и плачу, а ты бы, наверное, сказал, что плакать не надо".
Антон Батагов
композитор

Вася Обломов

Случилось ужасное. Погиб Александр Липницкий. Утонул в реке. Мы познакомились где-то 10 лет назад, и с самого начала...

Опубликовано Вася Обломов Пятница, 26 марта 2021 г.

Максим Семеляк

"Липницкий помимо всего прочего был уникальным рассказчиком — не застольным балагуром, а именно хранителем, вместе с которым все и уходит, и ушло. Все вечера, что мне посчастливилось с ним общаться, года, наверное, с 98-го — всегда он рассказывал что-то предельно точное, ценное и совершенно незасвеченное, что довольно удивительно, учитывая его обширную просветительскую деятельность. В этот страшный день я чисто в терапевтических целях перескажу любимую историю, которую он мне поведал прошлым летом, на своей любимой Николиной горе. "Прихожу, — говорит Александр, — к Гребенщикову, самое начало восьмидесятых, а тот сидит в диком мрачняке. Спрашиваю — Борь, что случилось? "Да понимаешь, — отвечает Гребенщиков, — решил прикрыть лавочку, хватит самодеятельности, ничего у меня не выйдет с этой рок-музыкой". Я ему: "Да ты чего, Борь? Ты такой синий альбом выпустил, там такой электрический пес, да ты номер один сейчас, ты чего вообще?" А он мне: "Нет, это все порожняк, я сейчас нового человека послушал — вот там музыка, вот это поэзия, это вся страна будет слушать, а я никто и звать никак". Я говорю — да что за человек-то?" Гребенщиков вздыхает и говорит: "Ну изволь. Включает кассету, а там — Розенбаум".
Максим Семеляк
журналист, писатель, музыкальный критик
Александр Липницкий - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
Вчера, 15:32Культура
Ежедневный герой. Погиб Александр Липницкий
 
КультураГарик СукачевВиктор ЦойАлександр ЛипницкийМузыкаАнтон БатаговЗвуки МуБорис ГребенщиковНовости культурыШоу-бизнес
 
 
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