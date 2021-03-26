https://ria.ru/20210326/krazha-1603019066.html
Московского следователя обвинили в краже вещдоков на 25 миллионов рублей
Московского следователя обвинили в краже вещдоков на 25 миллионов рублей
Замначальника отдела МВД России по Ярославскому району Москвы Михаил Белявский обвиняется в краже вещдоков на 25 миллионов рублей, следователь столичного главка РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T17:25
2021-03-26T17:25
2021-03-26T17:27
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москва
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Замначальника отдела МВД России по Ярославскому району Москвы Михаил Белявский обвиняется в краже вещдоков на 25 миллионов рублей, следователь столичного главка СК РФ ходатайствует о его аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая."Поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая в отношении Белявского Михаила, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ (кража в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства.По версии следствия, Белявский похитил деньги в размере более 25 миллионов рублей, которые были изъяты в рамках расследования другого уголовного дела и находились на хранении в сейфе его кабинета.Белявский занимает должность заместителя начальника ОМВД России по Ярославскому району - начальника следственного отдела.
https://ria.ru/20210318/politsiya--1601514197.html
https://ria.ru/20210316/obvinenie-1601473146.html
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следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия