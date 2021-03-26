https://ria.ru/20210326/krazha-1603019066.html

Московского следователя обвинили в краже вещдоков на 25 миллионов рублей

Московского следователя обвинили в краже вещдоков на 25 миллионов рублей

Замначальника отдела МВД России по Ярославскому району Москвы Михаил Белявский обвиняется в краже вещдоков на 25 миллионов рублей, следователь столичного главка РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T17:25

2021-03-26T17:25

2021-03-26T17:27

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_dc0cd9646b182457a8c87f7b00b33ff6.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Замначальника отдела МВД России по Ярославскому району Москвы Михаил Белявский обвиняется в краже вещдоков на 25 миллионов рублей, следователь столичного главка СК РФ ходатайствует о его аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая."Поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая в отношении Белявского Михаила, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ (кража в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства.По версии следствия, Белявский похитил деньги в размере более 25 миллионов рублей, которые были изъяты в рамках расследования другого уголовного дела и находились на хранении в сейфе его кабинета.Белявский занимает должность заместителя начальника ОМВД России по Ярославскому району - начальника следственного отдела.

https://ria.ru/20210318/politsiya--1601514197.html

https://ria.ru/20210316/obvinenie-1601473146.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия