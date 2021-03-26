https://ria.ru/20210326/koronavirus-1603059900.html

Власти Петербурга не исключили третьей волны коронавируса

Власти Петербурга не исключили третьей волны коронавируса

Снижение распространения коронавируса в Петербурге замедлилось "почти до уровня плато", третья волна эпидемии не исключена, сообщает межведомственный городской... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T21:53

2021-03-26T21:53

2021-03-26T21:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Снижение распространения коронавируса в Петербурге замедлилось "почти до уровня плато", третья волна эпидемии не исключена, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19."В целом в Петербурге отмечается снижение распространения инфекции, но оно замедлилось почти до уровня плато и носит нестабильный характер. Не исключается новый рост заболеваемости (развитие третьей волны эпидемии)", - говорится в сообщении.Как констатирует межведомственный совет, необходимо продолжение массовой вакцинации для достижения коллективного иммунитета.Пока прививки от коронавируса сделали около 347 тысяч жителей Петербурга, в том числе около 263,5 тысяч полностью закончили цикл вакцинации.

https://ria.ru/20210326/pandemiya-1603052865.html

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