https://ria.ru/20210326/koronavirus-1603059649.html

В ВОЗ прокомментировали слова Макрона о "мировой войне" из-за вакцин

В ВОЗ прокомментировали слова Макрона о "мировой войне" из-за вакцин

Мир находится на войне, но на войне против коронавируса, а не против людей, заявил на брифинге в пятницу старший советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард,... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T21:49

2021-03-26T21:49

2021-03-26T21:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

коронавирусы

эммануэль макрон

воз

франция

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_aeead78165627828079b30980256a38b.jpg

ЖЕНЕВА, 26 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Мир находится на войне, но на войне против коронавируса, а не против людей, заявил на брифинге в пятницу старший советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард, комментируя заявление президента Франции о новой войне в связи с вакцинами от COVID-19.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со "стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства препаратов такого рода."Мы на войне, лидеры правы. Это война против вируса, не против друг друга. И удивительно, сколько лидеров смогли взаимодействовать через генерального директора ВОЗ. У них есть общая цель – победить вирус. Есть много напряжения, дружественный огонь иногда, но это природа такой борьбы. Но у нас есть общая цель. Мы можем выйти из этого только вместе", - сказал он, комментируя заявления французского президента, а также бывшего президента Бразилии относительно вакцинной войны и геноцида.Ранее экс-глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал политику нынешнего президента страны Жаира Болсонару относительно коронавируса и вакцинации "крупнейшим геноцидом" в истории страны.Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил о том, что неверно обвинять всех лидеров государств в том, что они работают против своего народа, преследуя политические цели."В подавляющем количестве случаев, независимо от идеологических взглядов, большинство лидеров стараются сделать лучше для своих народов. Они могут делать это не идеально, но это часть процесса", - отметил он.

https://ria.ru/20210326/pandemiya-1603052865.html

франция

европа

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, коронавирусы, эммануэль макрон, воз, франция, европа, бразилия, вакцинация, в мире