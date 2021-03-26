https://ria.ru/20210326/koronavirus-1602938393.html

В России за сутки выписали 10 880 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 10 880 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 10 880 человек после COVID-19, за все время - 4 120 161, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T11:15

2021-03-26T11:15

2021-03-26T11:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585854844_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_a7ea65fd089bf237922f246757d1bd8c.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За сутки в России выписаны 10 880 человек после COVID-19, за все время - 4 120 161, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 880 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 120 161", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выписаны 1615 человек, Москве - 1551, Подмосковье - 477.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество