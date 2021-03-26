https://ria.ru/20210326/kak-v-moskve-ochischayut-vodoprovodnuyu-vodu-1602964300.html
Как в Москве очищают водопроводную воду?
Как в Москве очищают водопроводную воду?
Безопасно ли пить воду из-под крана? Как известно, вода в столицу поступает из Москвы-реки и Волги. На Западной станции водоподготовки она проходит несколько стадий очистки и регулярно проверяется на качество. О том как это происходит смотрите в нашем сюжете.
2021-03-26T13:15
2021-03-26T13:15
2021-03-26T13:15
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Как в Москве очищают водопроводную воду?
Безопасно ли пить воду из-под крана? Как известно, вода в столицу поступает из Москвы-реки и Волги. На Западной станции водоподготовки она проходит несколько стадий очистки и регулярно проверяется на качество. О том как это происходит смотрите в нашем сюжете.
2021-03-26T13:15
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РИА Новости
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5
4.7
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
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городское хозяйство москвы, москва, видео
Как в Москве очищают водопроводную воду?
Безопасно ли пить воду из-под крана? Как известно, вода в столицу поступает из Москвы-реки и Волги. На Западной станции водоподготовки она проходит несколько стадий очистки и регулярно проверяется на качество. О том как это происходит смотрите в нашем сюжете.
2021-03-26T13:15
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PT2M21S
Как в Москве очищают водопроводную воду?
Безопасно ли пить воду из-под крана? Как известно, вода в столицу поступает из Москвы-реки и Волги. На Западной станции водоподготовки она проходит несколько стадий очистки и регулярно проверяется на качество. О том как это происходит смотрите в нашем сюжете.