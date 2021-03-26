Как в Москве очищают водопроводную воду?

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Безопасно ли пить воду из-под крана? Как известно, вода в столицу поступает из Москвы-реки и Волги. На Западной станции водоподготовки она проходит несколько стадий очистки и регулярно проверяется на качество. О том как это происходит смотрите в нашем сюжете.