https://ria.ru/20210326/investitsii-1602956717.html

В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке

В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке

Одна из основных ошибок неопытных инвесторов заключается в том, что люди не понимают разницы между короткими и длинными финансовыми инструментами: вложения в... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T12:46

2021-03-26T12:46

2021-03-26T12:46

алексей моисеев

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Одна из основных ошибок неопытных инвесторов заключается в том, что люди не понимают разницы между короткими и длинными финансовыми инструментами: вложения в акции оправданы, например, при накоплении на пенсию, но не на летний отпуск, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.Чиновник не разделяет опасений по поводу большого притока физических лиц на фондовый рынок и называет это положительным явлением. Однако он рассказал о распространенной ошибке, которую люди совершают, в частности, на рынке акций и депозитов.При этом замминистра отметил, что в России действительно был период очень высоких ставок по депозитам, и к тому же доходность не облагалась налогом. "И поэтому люди откладывали на 10 лет, на 20 себе деньги, и держали на депозитах. Но это не естественно, так никто не делает", - сказал он.Точно так же люди, выбирая акции, не понимают, что они не подходят для краткосрочных целей."Проблема в том, что люди, которые откладывают не на пенсию, а на летний отпуск, тоже идут на рынок акций. Но это точно так же глупо, извините, прямо скажу, как и откладывать в депозиты на пенсию", - заметил Моисеев.

https://ria.ru/20210326/krakh-1602908221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей моисеев, экономика