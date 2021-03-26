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В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке
Одна из основных ошибок неопытных инвесторов заключается в том, что люди не понимают разницы между короткими и длинными финансовыми инструментами: вложения в... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T12:46
2021-03-26T12:46
2021-03-26T12:46
алексей моисеев
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Одна из основных ошибок неопытных инвесторов заключается в том, что люди не понимают разницы между короткими и длинными финансовыми инструментами: вложения в акции оправданы, например, при накоплении на пенсию, но не на летний отпуск, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.Чиновник не разделяет опасений по поводу большого притока физических лиц на фондовый рынок и называет это положительным явлением. Однако он рассказал о распространенной ошибке, которую люди совершают, в частности, на рынке акций и депозитов.При этом замминистра отметил, что в России действительно был период очень высоких ставок по депозитам, и к тому же доходность не облагалась налогом. "И поэтому люди откладывали на 10 лет, на 20 себе деньги, и держали на депозитах. Но это не естественно, так никто не делает", - сказал он.Точно так же люди, выбирая акции, не понимают, что они не подходят для краткосрочных целей."Проблема в том, что люди, которые откладывают не на пенсию, а на летний отпуск, тоже идут на рынок акций. Но это точно так же глупо, извините, прямо скажу, как и откладывать в депозиты на пенсию", - заметил Моисеев.
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алексей моисеев, экономика
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Одна из основных ошибок неопытных инвесторов заключается в том, что люди не понимают разницы между короткими и длинными финансовыми инструментами: вложения в акции оправданы, например, при накоплении на пенсию, но не на летний отпуск, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев
.
Чиновник не разделяет опасений по поводу большого притока физических лиц на фондовый рынок и называет это положительным явлением. Однако он рассказал о распространенной ошибке, которую люди совершают, в частности, на рынке акций и депозитов.
"Если вам 30 или 40 лет, и вы начинаете откладывать себе на пенсию, то вы должны это делать на рынке акций. И бесполезно это делать на рынке депозитов", - сказал Моисеев, выступая на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.
При этом замминистра отметил, что в России действительно был период очень высоких ставок по депозитам, и к тому же доходность не облагалась налогом. "И поэтому люди откладывали на 10 лет, на 20 себе деньги, и держали на депозитах. Но это не естественно, так никто не делает", - сказал он.
Точно так же люди, выбирая акции, не понимают, что они не подходят для краткосрочных целей.
"Проблема в том, что люди, которые откладывают не на пенсию, а на летний отпуск, тоже идут на рынок акций. Но это точно так же глупо, извините, прямо скажу, как и откладывать в депозиты на пенсию", - заметил Моисеев.