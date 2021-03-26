https://ria.ru/20210326/film-1603037795.html

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма о Ржевской битве

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма о Ржевской битве

Роскомнадзор направил повторное письмо руководству компании Google, потребовав в максимально короткие сроки снять возрастные ограничения с документального... РИА Новости, 26.03.2021

2021-03-26T18:48

2021-03-26T18:48

2021-03-26T20:16

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Роскомнадзор направил повторное письмо руководству компании Google, потребовав в максимально короткие сроки снять возрастные ограничения с документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", говорится на сайте ведомства.О первом письме с аналогичными требованиями федеральная служба сообщала 16 марта. Ограничения наложил YouTube под предлогом наличия неприемлемого контента.Как подчеркнули в Роскомнадзоре, в фильме нет информации, запрещенной для распространения среди детей, видеоматериалы соответствуют возрастной категории "16+". Ограничения доступа к просмотру для подростков от 16 до 18 лет лишают их права на изучение героической истории страны, подвига советского народа в Великой Отечественной войне, указали в ведомстве.В Роскомнадзоре заметили, что распространение информации в России регулируется российским законодательством, а иностранные сервисы должны неукоснительно соблюдать установленные требования к возрастным ограничениям.Видеозапись "Ржев. 500 дней в огне" размещена на официальном канале российского СМИ "БелРос" в YouTube.Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что, блокируя российский контент, Запад демонстрирует "аморальное поведение" и ускоряет появление регулировки интернет-пространства. В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранным интернет-компаниям будут грозить санкции за цензуру в отношении российских СМИ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/mokhov-1602686503.html

https://ria.ru/20210325/sotsseti-1602843877.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество