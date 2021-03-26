Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма о Ржевской битве
18:48 26.03.2021 (обновлено: 20:16 26.03.2021)
© РИА НовостиДокументальный фильм "Ржев. 500 дней в огне", размещенный на официальном канале российского СМИ "БелРос" на видеохостинге YouTube, на экране монитора
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Роскомнадзор направил повторное письмо руководству компании Google, потребовав в максимально короткие сроки снять возрастные ограничения с документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", говорится на сайте ведомства.
О первом письме с аналогичными требованиями федеральная служба сообщала 16 марта. Ограничения наложил YouTube под предлогом наличия неприемлемого контента.
Как подчеркнули в Роскомнадзоре, в фильме нет информации, запрещенной для распространения среди детей, видеоматериалы соответствуют возрастной категории "16+". Ограничения доступа к просмотру для подростков от 16 до 18 лет лишают их права на изучение героической истории страны, подвига советского народа в Великой Отечественной войне, указали в ведомстве.
В Роскомнадзоре заметили, что распространение информации в России регулируется российским законодательством, а иностранные сервисы должны неукоснительно соблюдать установленные требования к возрастным ограничениям.
Видеозапись "Ржев. 500 дней в огне" размещена на официальном канале российского СМИ "БелРос" в YouTube.
Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что, блокируя российский контент, Запад демонстрирует "аморальное поведение" и ускоряет появление регулировки интернет-пространства. В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранным интернет-компаниям будут грозить санкции за цензуру в отношении российских СМИ.