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Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма о Ржевской битве
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма о Ржевской битве
Роскомнадзор направил повторное письмо руководству компании Google, потребовав в максимально короткие сроки снять возрастные ограничения с документального... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T18:48
2021-03-26T20:16
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Роскомнадзор направил повторное письмо руководству компании Google, потребовав в максимально короткие сроки снять возрастные ограничения с документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", говорится на сайте ведомства.О первом письме с аналогичными требованиями федеральная служба сообщала 16 марта. Ограничения наложил YouTube под предлогом наличия неприемлемого контента.Как подчеркнули в Роскомнадзоре, в фильме нет информации, запрещенной для распространения среди детей, видеоматериалы соответствуют возрастной категории "16+". Ограничения доступа к просмотру для подростков от 16 до 18 лет лишают их права на изучение героической истории страны, подвига советского народа в Великой Отечественной войне, указали в ведомстве.В Роскомнадзоре заметили, что распространение информации в России регулируется российским законодательством, а иностранные сервисы должны неукоснительно соблюдать установленные требования к возрастным ограничениям.Видеозапись "Ржев. 500 дней в огне" размещена на официальном канале российского СМИ "БелРос" в YouTube.Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что, блокируя российский контент, Запад демонстрирует "аморальное поведение" и ускоряет появление регулировки интернет-пространства. В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранным интернет-компаниям будут грозить санкции за цензуру в отношении российских СМИ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/mokhov-1602686503.html
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youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма о Ржевской битве

18:48 26.03.2021 (обновлено: 20:16 26.03.2021)
 
© РИА НовостиДокументальный фильм "Ржев. 500 дней в огне", размещенный на официальном канале российского СМИ "БелРос" на видеохостинге YouTube, на экране монитора
Документальный фильм Ржев. 500 дней в огне, размещенный на официальном канале российского СМИ БелРос на видеохостинге YouTube, на экране монитора - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Роскомнадзор направил повторное письмо руководству компании Google, потребовав в максимально короткие сроки снять возрастные ограничения с документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", говорится на сайте ведомства.
О первом письме с аналогичными требованиями федеральная служба сообщала 16 марта. Ограничения наложил YouTube под предлогом наличия неприемлемого контента.
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Как подчеркнули в Роскомнадзоре, в фильме нет информации, запрещенной для распространения среди детей, видеоматериалы соответствуют возрастной категории "16+". Ограничения доступа к просмотру для подростков от 16 до 18 лет лишают их права на изучение героической истории страны, подвига советского народа в Великой Отечественной войне, указали в ведомстве.
В Роскомнадзоре заметили, что распространение информации в России регулируется российским законодательством, а иностранные сервисы должны неукоснительно соблюдать установленные требования к возрастным ограничениям.
Видеозапись "Ржев. 500 дней в огне" размещена на официальном канале российского СМИ "БелРос" в YouTube.
Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что, блокируя российский контент, Запад демонстрирует "аморальное поведение" и ускоряет появление регулировки интернет-пространства. В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранным интернет-компаниям будут грозить санкции за цензуру в отношении российских СМИ.
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YouTubeGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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