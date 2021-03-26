https://ria.ru/20210326/evrovidenie-1603067798.html

В Белоруссии назвали недопуск на Евровидение политически мотивированным

В Белоруссии назвали недопуск на Евровидение политически мотивированным

Председатель белорусского государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" - члена Европейского вещательного союза (ЕВС) и организатора проекта... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-26T23:30

2021-03-26T23:30

2021-03-27T00:02

культура

евровидение-2021

белоруссия

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МИНСК, 26 мар – РИА Новости. Председатель белорусского государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" - члена Европейского вещательного союза (ЕВС) и организатора проекта национального отбора на "Евровидение" - Иван Эйсмонт заявил РИА Новости, что считает политически мотивированным решение ЕВС об отстранении Белоруссии от участия в песенном конкурсе.Ранее организаторы "Евровидения" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. Песня была удалена с YouTube-канала конкурса. Эйсмонт ранее в пятницу заявил РИА Новости, что новая песня для конкурса от Белоруссии выбрана."Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит, - мы то знаем, что любит, - Европейский союз", - заявил Эйсмонт.Он рассказал, что ЕВС официально проинформировал Белтелерадиокомпанию о своем решении, но из письма непонятна суть претензий к новой песне белорусского участника."Прислали нам письмо, из которого ничего непонятно, кроме того, что нарушены какие-то пункты. Какие именно слова песни их нарушили – неведомо. Суть претензий ЕВС объяснить не может", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что ЕВС не указал "на слова, строки, куплеты, которые связаны с политикой"."Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях", - сказал Эйсмонт, отвечая на вопрос о перспективах дальнейшего сотрудничества с ЕВС, в том числе по конкурсу "Евровидение". В этой связи он заметил, что "белорусские "невероятные" (оппозиция) и диаспора даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций".Глава медиахолдинга добавил, что "группа "Галасы ЗМеста" вошла в историю". "И, на мой взгляд, Беларусь выиграла это Евровидение!" - подчеркнул он.В свою очередь в Telegram-канале Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании говорится, что ЕВС отклонил "песню про зайцев". "Мы подозревали, что войти на "Евровидение" с песней "Я научу тебя" - почти приговор. Но чтобы Европа испугалась песню про зайцев выпустить на сцену - это окончательный и абсолютный позор", - говорится в сообщении. Там заявляется о двойных стандартах и содержится обещание раскрыть общественности "тайну удивительной переписки" с ЕВС по поводу участия белорусского представителя в песенном конкурсе.В пятницу ЕВС заявил, что Белоруссия не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, также нарушает правила конкурса. В частности, организаторы конкурса пришли к выводу, что "она также нарушает правила, которые гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется".Ранее белорусская оппозиция запустила кампанию по исключению "Белтелерадиокомпании" из Европейского вещательного союза и отстранения от песенного конкурса "Евровидение". Медиахолдинг подвергается критике со стороны оппозиции из-за характера освещения протестов, начавшихся в августе 2020 года после президентских выборов в Белоруссии, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов у стен офиса компании проходили акции против ее информационной политики, часть сотрудников объявили о забастовке. Позже ряд сотрудников уволились. В свою очередь в сентябре руководство холдинга заявляло, что некоторые сотрудники уволились из-за поступавших в их адрес и членов их семей угроз.

https://ria.ru/20210318/kipiani-1601812406.html

https://ria.ru/20210325/manizha-1602813370.html

https://ria.ru/20210317/evrovidenie-1601617935.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение-2021, белоруссия