https://ria.ru/20210326/ekzotika-1602986986.html
У троих москвичей выявили редкую болезнь из-за экзотической пищи
У троих москвичей выявили редкую болезнь из-за экзотической пищи
Желание попробовать экзотическую пищу - бастурму из медвежьего мяса - едва не закончилось плачевно для трех мужчин в Москве, но им вовремя был поставлен редкий... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:01
2021-03-26T15:01
2021-03-26T17:59
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Желание попробовать экзотическую пищу - бастурму из медвежьего мяса - едва не закончилось плачевно для трех мужчин в Москве, но им вовремя был поставлен редкий диагноз и проведено лечение в Инфекционной больнице №2, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения."Трех мужчин угостили бастурмой из медвежьего мяса друзья-охотники. С их слов, полусырой продукт был исследован на предмет паразитов и инфекций. Спустя три недели один из попробовавших бастурму мужчин почувствовал недомогание – у него поднялась температура и началась ломота в суставах. Сперва он заподозрил у себя новую коронавирусную инфекцию, но ПЦР-тест оказался отрицательным. В то же время схожие симптомы появились и у двух других мужчин. Подозрение легло на употребленное экзотическое мясо", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчины обратились за специализированной квалифицированной помощью в больницу на Соколинке. Медики Второй инфекционной больницы диагностировали у мужчин трихинеллез - редкое паразитарное заболевание."В Российской Федерации ежегодно регистрируется от нескольких десятков до двухсот случаев данного заболевания, обусловленных употреблением в пищу мяса диких и домашних животных, зараженных личинками трихинелл и не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу. Клинические проявления трихинеллеза могут быть нетипичными, что в совокупности с фактором редко встречающегося заболевания усложняет процесс первичной (клинической) диагностики", - рассказывает заведующая инфекционным отделением №7 Юлия Конновая, её слова приводятся в сообщении.Сообщается, что диагностика и лечение одновременно трех пациентов с трихиннелезом – уникальный случай. Ситуация осложнялась и тем, что клинические проявления болезни развивались у пациентов разрозненно. Но без должного лечения это заболевание грозит серьезными осложнениями вплоть до летального исхода: язвенно-некротическими поражениями желудка и тонкого кишечника с последующей перфорацией и кровотечением, поражениями сердца (миокардит), легких (пневмония), центральной нервной системы (менингоэнцефалит или энцефалит)."Совместными усилиями врачей инфекционного отделения №7 под руководством заместителя главного врача по медицинской части Цветковой Натальи, научными сотрудниками кафедры инфекционных болезней Сеченовского университета и кафедры инфекционных болезней РУДН удалось установить верный диагноз уже в первые дни пребывания пациентов в стационаре. Это позволило в кратчайшие сроки назначить адекватную специфическую терапию. Вскоре мужчины были выписаны в удовлетворительном состоянии с благоприятным прогнозом исхода заболевания", - дополняется в сообщении.
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россия, рудн, москва, происшествия
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Желание попробовать экзотическую пищу - бастурму из медвежьего мяса - едва не закончилось плачевно для трех мужчин в Москве
, но им вовремя был поставлен редкий диагноз и проведено лечение в Инфекционной больнице №2, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"Трех мужчин угостили бастурмой из медвежьего мяса друзья-охотники. С их слов, полусырой продукт был исследован на предмет паразитов и инфекций. Спустя три недели один из попробовавших бастурму мужчин почувствовал недомогание – у него поднялась температура и началась ломота в суставах. Сперва он заподозрил у себя новую коронавирусную инфекцию, но ПЦР-тест оказался отрицательным. В то же время схожие симптомы появились и у двух других мужчин. Подозрение легло на употребленное экзотическое мясо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчины обратились за специализированной квалифицированной помощью в больницу на Соколинке. Медики Второй инфекционной больницы диагностировали у мужчин трихинеллез - редкое паразитарное заболевание.
"В Российской Федерации
ежегодно регистрируется от нескольких десятков до двухсот случаев данного заболевания, обусловленных употреблением в пищу мяса диких и домашних животных, зараженных личинками трихинелл и не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу. Клинические проявления трихинеллеза могут быть нетипичными, что в совокупности с фактором редко встречающегося заболевания усложняет процесс первичной (клинической) диагностики", - рассказывает заведующая инфекционным отделением №7 Юлия Конновая, её слова приводятся в сообщении.
Сообщается, что диагностика и лечение одновременно трех пациентов с трихиннелезом – уникальный случай. Ситуация осложнялась и тем, что клинические проявления болезни развивались у пациентов разрозненно. Но без должного лечения это заболевание грозит серьезными осложнениями вплоть до летального исхода: язвенно-некротическими поражениями желудка и тонкого кишечника с последующей перфорацией и кровотечением, поражениями сердца (миокардит), легких (пневмония), центральной нервной системы (менингоэнцефалит или энцефалит).
"Совместными усилиями врачей инфекционного отделения №7 под руководством заместителя главного врача по медицинской части Цветковой Натальи, научными сотрудниками кафедры инфекционных болезней Сеченовского университета и кафедры инфекционных болезней РУДН
удалось установить верный диагноз уже в первые дни пребывания пациентов в стационаре. Это позволило в кратчайшие сроки назначить адекватную специфическую терапию. Вскоре мужчины были выписаны в удовлетворительном состоянии с благоприятным прогнозом исхода заболевания", - дополняется в сообщении.