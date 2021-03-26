Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210326/ekzotika-1602986986.html
У троих москвичей выявили редкую болезнь из-за экзотической пищи
У троих москвичей выявили редкую болезнь из-за экзотической пищи
Желание попробовать экзотическую пищу - бастурму из медвежьего мяса - едва не закончилось плачевно для трех мужчин в Москве, но им вовремя был поставлен редкий... РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T15:01
2021-03-26T17:59
россия
рудн
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Желание попробовать экзотическую пищу - бастурму из медвежьего мяса - едва не закончилось плачевно для трех мужчин в Москве, но им вовремя был поставлен редкий диагноз и проведено лечение в Инфекционной больнице №2, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения."Трех мужчин угостили бастурмой из медвежьего мяса друзья-охотники. С их слов, полусырой продукт был исследован на предмет паразитов и инфекций. Спустя три недели один из попробовавших бастурму мужчин почувствовал недомогание – у него поднялась температура и началась ломота в суставах. Сперва он заподозрил у себя новую коронавирусную инфекцию, но ПЦР-тест оказался отрицательным. В то же время схожие симптомы появились и у двух других мужчин. Подозрение легло на употребленное экзотическое мясо", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчины обратились за специализированной квалифицированной помощью в больницу на Соколинке. Медики Второй инфекционной больницы диагностировали у мужчин трихинеллез - редкое паразитарное заболевание."В Российской Федерации ежегодно регистрируется от нескольких десятков до двухсот случаев данного заболевания, обусловленных употреблением в пищу мяса диких и домашних животных, зараженных личинками трихинелл и не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу. Клинические проявления трихинеллеза могут быть нетипичными, что в совокупности с фактором редко встречающегося заболевания усложняет процесс первичной (клинической) диагностики", - рассказывает заведующая инфекционным отделением №7 Юлия Конновая, её слова приводятся в сообщении.Сообщается, что диагностика и лечение одновременно трех пациентов с трихиннелезом – уникальный случай. Ситуация осложнялась и тем, что клинические проявления болезни развивались у пациентов разрозненно. Но без должного лечения это заболевание грозит серьезными осложнениями вплоть до летального исхода: язвенно-некротическими поражениями желудка и тонкого кишечника с последующей перфорацией и кровотечением, поражениями сердца (миокардит), легких (пневмония), центральной нервной системы (менингоэнцефалит или энцефалит)."Совместными усилиями врачей инфекционного отделения №7 под руководством заместителя главного врача по медицинской части Цветковой Натальи, научными сотрудниками кафедры инфекционных болезней Сеченовского университета и кафедры инфекционных болезней РУДН удалось установить верный диагноз уже в первые дни пребывания пациентов в стационаре. Это позволило в кратчайшие сроки назначить адекватную специфическую терапию. Вскоре мужчины были выписаны в удовлетворительном состоянии с благоприятным прогнозом исхода заболевания", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20210318/otravlenie-1601903890.html
https://ria.ru/20200418/1570174129.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, рудн, москва, происшествия

У троих москвичей выявили редкую болезнь из-за экзотической пищи

15:01 26.03.2021 (обновлено: 17:59 26.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Желание попробовать экзотическую пищу - бастурму из медвежьего мяса - едва не закончилось плачевно для трех мужчин в Москве, но им вовремя был поставлен редкий диагноз и проведено лечение в Инфекционной больнице №2, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"Трех мужчин угостили бастурмой из медвежьего мяса друзья-охотники. С их слов, полусырой продукт был исследован на предмет паразитов и инфекций. Спустя три недели один из попробовавших бастурму мужчин почувствовал недомогание – у него поднялась температура и началась ломота в суставах. Сперва он заподозрил у себя новую коронавирусную инфекцию, но ПЦР-тест оказался отрицательным. В то же время схожие симптомы появились и у двух других мужчин. Подозрение легло на употребленное экзотическое мясо", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 23:53
СМИ: на Мадагаскаре 15 человек умерли, отравившись мясом черепахи
Отмечается, что мужчины обратились за специализированной квалифицированной помощью в больницу на Соколинке. Медики Второй инфекционной больницы диагностировали у мужчин трихинеллез - редкое паразитарное заболевание.
Российской Федерации ежегодно регистрируется от нескольких десятков до двухсот случаев данного заболевания, обусловленных употреблением в пищу мяса диких и домашних животных, зараженных личинками трихинелл и не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу. Клинические проявления трихинеллеза могут быть нетипичными, что в совокупности с фактором редко встречающегося заболевания усложняет процесс первичной (клинической) диагностики", - рассказывает заведующая инфекционным отделением №7 Юлия Конновая, её слова приводятся в сообщении.
Сообщается, что диагностика и лечение одновременно трех пациентов с трихиннелезом – уникальный случай. Ситуация осложнялась и тем, что клинические проявления болезни развивались у пациентов разрозненно. Но без должного лечения это заболевание грозит серьезными осложнениями вплоть до летального исхода: язвенно-некротическими поражениями желудка и тонкого кишечника с последующей перфорацией и кровотечением, поражениями сердца (миокардит), легких (пневмония), центральной нервной системы (менингоэнцефалит или энцефалит).
"Совместными усилиями врачей инфекционного отделения №7 под руководством заместителя главного врача по медицинской части Цветковой Натальи, научными сотрудниками кафедры инфекционных болезней Сеченовского университета и кафедры инфекционных болезней РУДН удалось установить верный диагноз уже в первые дни пребывания пациентов в стационаре. Это позволило в кратчайшие сроки назначить адекватную специфическую терапию. Вскоре мужчины были выписаны в удовлетворительном состоянии с благоприятным прогнозом исхода заболевания", - дополняется в сообщении.
Продавец в киоске экзотической еды на торговой улице Ванфуцзин в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.04.2020
18 апреля 2020, 08:00Распространение коронавируса
Почему китайцы едят диких животных и как их остановить
 
РоссияРУДНМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Экс-глава CDC считает, что COVID-19 появился в китайской лаборатории
04:11Психотерапевт рассказал, как весна влияет на психику
03:55Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
03:32Экс-переводчица Пентагона призналась в попытке шпионажа для "Хезболлах"
03:19WSJ: заблокировавшее Суэцкий канал судно могут снять с мели в субботу
03:10Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля
03:04Адаптацию корабля "Орел" к ракете "Ангара" отложили на пять месяцев
02:36В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек
02:34Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
02:28Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19
02:17Финансист перечислил активы, в которых нет риска потерять все
02:09Россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств
02:04В КНДР объяснили пуск ракет правом государства на самооборону
01:54Экс-депутат Рады предрек сокращение населения Украины на 20 миллионов
01:32Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам
01:16Эксперт объяснил, кому полагается повышенная пенсия
01:10NYT: Талибы могут захватить власть в Афганистане после вывода войск США
01:08В России создают робота для работы в открытом космосе
00:57При взрыве в частном доме в Новой Москве пострадали пять человек
00:51Депутат Рады: противостояние РФ и США может привести к войне на Украине
Лента новостейМолния