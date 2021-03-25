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Заседание Зиновьевского клуба
Заседание Зиновьевского клуба
31 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет заседание Зиновьевского клуба на тему: "Актуальные проблемы российской истории, современного состояния России и ее будущего".
2021-03-25T12:31
2021-03-25T12:31
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Задать вопросУчастники:- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия - Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА;- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН; - член редколлегии и автор статей энциклопедии "Русская философия" Юрий СОЛОДУХИН; - эксперт Изборского клуба, координатор экспертного совета депутатского клуба "Российский парламентарий" Сергей БАРАНОВ. В настоящее время особенно остро стоят вопросы перспектив развития РФ, векторы которого закладываются не только в сегодняшнем дне, но и испытывают влияние событий российской истории. Конструктивное обсуждение и совместный поиск решений актуальных проблем возможны лишь при полном рассмотрении вопросов. В этой связи в рамках заседания планируется подписание Соглашения о совместной реализации проекта консолидации ведущих интеллектуальных общественно-политических клубов страны.Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" - экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, почётный президент Международного общества "Россия - Германия").Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Заседание Зиновьевского клуба

12:31 25.03.2021
 
Читать ria.ru в
31 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет заседание Зиновьевского клуба на тему: "Актуальные проблемы российской истории, современного состояния России и ее будущего".
Задать вопрос

Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия - Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН;
- член редколлегии и автор статей энциклопедии "Русская философия" Юрий СОЛОДУХИН;
- эксперт Изборского клуба, координатор экспертного совета депутатского клуба "Российский парламентарий" Сергей БАРАНОВ.

В настоящее время особенно остро стоят вопросы перспектив развития РФ, векторы которого закладываются не только в сегодняшнем дне, но и испытывают влияние событий российской истории. Конструктивное обсуждение и совместный поиск решений актуальных проблем возможны лишь при полном рассмотрении вопросов. В этой связи в рамках заседания планируется подписание Соглашения о совместной реализации проекта консолидации ведущих интеллектуальных общественно-политических клубов страны.
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" - экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, почётный президент Международного общества "Россия - Германия").

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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