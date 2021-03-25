https://ria.ru/20210325/zasedanie-zinovevskogo-kluba-1602785866.html

Заседание Зиновьевского клуба

Заседание Зиновьевского клуба

31 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет заседание Зиновьевского клуба на тему: "Актуальные проблемы российской истории, современного состояния России и ее будущего".

2021-03-25T12:31

2021-03-25T12:31

2021-03-25T12:31

анонсы

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Задать вопросУчастники:- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия - Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА;- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН; - член редколлегии и автор статей энциклопедии "Русская философия" Юрий СОЛОДУХИН; - эксперт Изборского клуба, координатор экспертного совета депутатского клуба "Российский парламентарий" Сергей БАРАНОВ. В настоящее время особенно остро стоят вопросы перспектив развития РФ, векторы которого закладываются не только в сегодняшнем дне, но и испытывают влияние событий российской истории. Конструктивное обсуждение и совместный поиск решений актуальных проблем возможны лишь при полном рассмотрении вопросов. В этой связи в рамках заседания планируется подписание Соглашения о совместной реализации проекта консолидации ведущих интеллектуальных общественно-политических клубов страны.Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" - экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, почётный президент Международного общества "Россия - Германия").Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы