Заседание Зиновьевского клуба
31 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет заседание Зиновьевского клуба на тему: "Актуальные проблемы российской истории, современного состояния России и ее будущего".
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Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия - Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН;
- член редколлегии и автор статей энциклопедии "Русская философия" Юрий СОЛОДУХИН;
- эксперт Изборского клуба, координатор экспертного совета депутатского клуба "Российский парламентарий" Сергей БАРАНОВ.
В настоящее время особенно остро стоят вопросы перспектив развития РФ, векторы которого закладываются не только в сегодняшнем дне, но и испытывают влияние событий российской истории. Конструктивное обсуждение и совместный поиск решений актуальных проблем возможны лишь при полном рассмотрении вопросов. В этой связи в рамках заседания планируется подписание Соглашения о совместной реализации проекта консолидации ведущих интеллектуальных общественно-политических клубов страны.
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" - экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, почётный президент Международного общества "Россия - Германия").
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия - Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН;
- член редколлегии и автор статей энциклопедии "Русская философия" Юрий СОЛОДУХИН;
- эксперт Изборского клуба, координатор экспертного совета депутатского клуба "Российский парламентарий" Сергей БАРАНОВ.
В настоящее время особенно остро стоят вопросы перспектив развития РФ, векторы которого закладываются не только в сегодняшнем дне, но и испытывают влияние событий российской истории. Конструктивное обсуждение и совместный поиск решений актуальных проблем возможны лишь при полном рассмотрении вопросов. В этой связи в рамках заседания планируется подписание Соглашения о совместной реализации проекта консолидации ведущих интеллектуальных общественно-политических клубов страны.
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" - экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, почётный президент Международного общества "Россия - Германия").
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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