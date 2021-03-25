https://ria.ru/20210325/zakharova-1602747974.html
Захарова рассказала о визите Лаврова в Южную Корею в условиях пандемии
Захарова рассказала о визите Лаврова в Южную Корею в условиях пандемии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об антиковидных мерах в ходе рабочего ланча в резиденции главы МИД Южной Кореи, где с визитом... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T08:47
2021-03-25T08:47
2021-03-25T15:23
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сергей лавров
мид южной кореи
южная корея
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об антиковидных мерах в ходе рабочего ланча в резиденции главы МИД Южной Кореи, где с визитом находится министр иностранных дел России Сергей Лавров.Лавров ранее провел переговоры с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном."Рабочий ланч в резиденции министра иностранных дел Южной Кореи (как и переговоры в МИД) организован с пластиковыми прозрачными перегородками, установленными на столе", — написала Захарова в Facebook."Перед каждым лежит специальный конверт, куда нужно на время мероприятия положить маску", — рассказала она. По ее словам, "маски, кстати, сделаны корейской стороной специально под визит российской делегации с символикой Москвы и Сеула".Захарова добавила, что в "преддверии ланча Сергей Лавров расписался в книге почетных гостей"."А сама резиденция построена, как сказал глава южнокорейского МИД, 60-70 лет назад. Спроектирована она, как мне кажется, в лучших традициях Азии: комплекс интегрирован в пейзаж, а пейзаж — в интерьер", — заключила она.
https://ria.ru/20210324/lavrov-1602524210.html
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коронавирус covid-19, мария захарова, сергей лавров, мид южной кореи, южная корея
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
рассказала об антиковидных мерах в ходе рабочего ланча в резиденции главы МИД Южной Кореи
, где с визитом находится министр иностранных дел России Сергей Лавров
.
Лавров ранее провел переговоры с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном.
"Рабочий ланч в резиденции министра иностранных дел Южной Кореи
(как и переговоры в МИД) организован с пластиковыми прозрачными перегородками, установленными на столе", — написала Захарова в Facebook.
"Перед каждым лежит специальный конверт, куда нужно на время мероприятия положить маску", — рассказала она. По ее словам, "маски, кстати, сделаны корейской стороной специально под визит российской делегации с символикой Москвы и Сеула".
Захарова добавила, что в "преддверии ланча Сергей Лавров расписался в книге почетных гостей".
"А сама резиденция построена, как сказал глава южнокорейского МИД, 60-70 лет назад. Спроектирована она, как мне кажется, в лучших традициях Азии: комплекс интегрирован в пейзаж, а пейзаж — в интерьер", — заключила она.