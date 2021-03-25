https://ria.ru/20210325/zakharova-1602747974.html

Захарова рассказала о визите Лаврова в Южную Корею в условиях пандемии

Захарова рассказала о визите Лаврова в Южную Корею в условиях пандемии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об антиковидных мерах в ходе рабочего ланча в резиденции главы МИД Южной Кореи, где с визитом... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T08:47

2021-03-25T08:47

2021-03-25T15:23

коронавирус covid-19

мария захарова

сергей лавров

мид южной кореи

южная корея

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об антиковидных мерах в ходе рабочего ланча в резиденции главы МИД Южной Кореи, где с визитом находится министр иностранных дел России Сергей Лавров.Лавров ранее провел переговоры с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном."Рабочий ланч в резиденции министра иностранных дел Южной Кореи (как и переговоры в МИД) организован с пластиковыми прозрачными перегородками, установленными на столе", — написала Захарова в Facebook."Перед каждым лежит специальный конверт, куда нужно на время мероприятия положить маску", — рассказала она. По ее словам, "маски, кстати, сделаны корейской стороной специально под визит российской делегации с символикой Москвы и Сеула".Захарова добавила, что в "преддверии ланча Сергей Лавров расписался в книге почетных гостей"."А сама резиденция построена, как сказал глава южнокорейского МИД, 60-70 лет назад. Спроектирована она, как мне кажется, в лучших традициях Азии: комплекс интегрирован в пейзаж, а пейзаж — в интерьер", — заключила она.

https://ria.ru/20210324/lavrov-1602524210.html

южная корея

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коронавирус covid-19, мария захарова, сергей лавров, мид южной кореи, южная корея