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https://ria.ru/20210325/zakharova-1602747974.html
Захарова рассказала о визите Лаврова в Южную Корею в условиях пандемии
Захарова рассказала о визите Лаврова в Южную Корею в условиях пандемии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об антиковидных мерах в ходе рабочего ланча в резиденции главы МИД Южной Кореи, где с визитом... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T08:47
2021-03-25T15:23
коронавирус covid-19
мария захарова
сергей лавров
мид южной кореи
южная корея
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об антиковидных мерах в ходе рабочего ланча в резиденции главы МИД Южной Кореи, где с визитом находится министр иностранных дел России Сергей Лавров.Лавров ранее провел переговоры с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном."Рабочий ланч в резиденции министра иностранных дел Южной Кореи (как и переговоры в МИД) организован с пластиковыми прозрачными перегородками, установленными на столе", — написала Захарова в Facebook."Перед каждым лежит специальный конверт, куда нужно на время мероприятия положить маску", — рассказала она. По ее словам, "маски, кстати, сделаны корейской стороной специально под визит российской делегации с символикой Москвы и Сеула".Захарова добавила, что в "преддверии ланча Сергей Лавров расписался в книге почетных гостей"."А сама резиденция построена, как сказал глава южнокорейского МИД, 60-70 лет назад. Спроектирована она, как мне кажется, в лучших традициях Азии: комплекс интегрирован в пейзаж, а пейзаж — в интерьер", — заключила она.
https://ria.ru/20210324/lavrov-1602524210.html
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коронавирус covid-19, мария захарова, сергей лавров, мид южной кореи, южная корея

Захарова рассказала о визите Лаврова в Южную Корею в условиях пандемии

08:47 25.03.2021 (обновлено: 15:23 25.03.2021)
 
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об антиковидных мерах в ходе рабочего ланча в резиденции главы МИД Южной Кореи, где с визитом находится министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров ранее провел переговоры с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном.
"Рабочий ланч в резиденции министра иностранных дел Южной Кореи (как и переговоры в МИД) организован с пластиковыми прозрачными перегородками, установленными на столе", — написала Захарова в Facebook.
"Перед каждым лежит специальный конверт, куда нужно на время мероприятия положить маску", — рассказала она. По ее словам, "маски, кстати, сделаны корейской стороной специально под визит российской делегации с символикой Москвы и Сеула".
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Захарова добавила, что в "преддверии ланча Сергей Лавров расписался в книге почетных гостей".
"А сама резиденция построена, как сказал глава южнокорейского МИД, 60-70 лет назад. Спроектирована она, как мне кажется, в лучших традициях Азии: комплекс интегрирован в пейзаж, а пейзаж — в интерьер", — заключила она.
 
Коронавирус COVID-19Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД Южной КореиЮжная Корея
 
 
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