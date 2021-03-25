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В Северной Осетии задержали третьего подозреваемого в убийстве мужчины
В Северной Осетии задержали третьего подозреваемого в убийстве мужчины
Правоохранители задержали третьего подозреваемого в убийстве и похищении мужчины в Северной Осетии, сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:09
2021-03-25T12:09
2021-03-25T12:09
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали третьего подозреваемого в убийстве и похищении мужчины в Северной Осетии, сообщает следственное управление СК по региону.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о похищении и убийстве после исчезновения 64-летнего жителя Северной Осетии. В ряде СМИ сообщается, что речь идет о депутате думы Беслана Тамерлане Торчинове.По данным СК, 22 марта в следственные органы поступило сообщение об исчезновении 64-летнего местного жителя, который пропал во время прогулки с Бесланского ипподрома, расположенного в Правобережном районе республики. В ходе осмотра места происшествия, откуда предположительно пропал мужчина, была обнаружена его автомашина марки Lexus. Сообщалось, что по подозрению в совершении указанного преступления задержаны два местных жителя 1985 года рождения, которые дали признательные показания и показали место захоронения потерпевшего."В результате продолжаемых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан еще один соучастник – 44-летний местный житель", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявят обвинение в содеянном.
https://ria.ru/20210325/ubiystvo-1602755260.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия
ПЯТИГОРСК, 25 мар - РИА Новости.
Правоохранители задержали третьего подозреваемого в убийстве и похищении мужчины в Северной Осетии, сообщает следственное управление СК
по региону.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о похищении и убийстве после исчезновения 64-летнего жителя Северной Осетии. В ряде СМИ сообщается, что речь идет о депутате думы Беслана Тамерлане Торчинове.
По данным СК, 22 марта в следственные органы поступило сообщение об исчезновении 64-летнего местного жителя, который пропал во время прогулки с Бесланского ипподрома, расположенного в Правобережном районе республики. В ходе осмотра места происшествия, откуда предположительно пропал мужчина, была обнаружена его автомашина марки Lexus. Сообщалось, что по подозрению в совершении указанного преступления задержаны два местных жителя 1985 года рождения, которые дали признательные показания и показали место захоронения потерпевшего.
"В результате продолжаемых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан еще один соучастник – 44-летний местный житель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявят обвинение в содеянном.