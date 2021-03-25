https://ria.ru/20210325/zaderzhanie-1602780469.html

В Северной Осетии задержали третьего подозреваемого в убийстве мужчины

В Северной Осетии задержали третьего подозреваемого в убийстве мужчины

Правоохранители задержали третьего подозреваемого в убийстве и похищении мужчины в Северной Осетии, сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T12:09

2021-03-25T12:09

2021-03-25T12:09

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали третьего подозреваемого в убийстве и похищении мужчины в Северной Осетии, сообщает следственное управление СК по региону.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о похищении и убийстве после исчезновения 64-летнего жителя Северной Осетии. В ряде СМИ сообщается, что речь идет о депутате думы Беслана Тамерлане Торчинове.По данным СК, 22 марта в следственные органы поступило сообщение об исчезновении 64-летнего местного жителя, который пропал во время прогулки с Бесланского ипподрома, расположенного в Правобережном районе республики. В ходе осмотра места происшествия, откуда предположительно пропал мужчина, была обнаружена его автомашина марки Lexus. Сообщалось, что по подозрению в совершении указанного преступления задержаны два местных жителя 1985 года рождения, которые дали признательные показания и показали место захоронения потерпевшего."В результате продолжаемых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан еще один соучастник – 44-летний местный житель", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявят обвинение в содеянном.

https://ria.ru/20210325/ubiystvo-1602755260.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия