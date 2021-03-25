https://ria.ru/20210325/yaponiya-1602741990.html

Японский премьер пообещал договориться с Россией по Курилам

Японский премьер пообещал договориться с Россией по Курилам

Япония собирается решить проблему Южных Курил через диалог с Россией на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, заявил премьер-министр страны... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T05:48

2021-03-25T05:48

2021-03-25T09:13

есихидэ суга

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япония

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ТОКИО, 25 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Япония собирается решить проблему Южных Курил через диалог с Россией на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга на слушаниях в парламенте.Он напомнил, что в сентябре 2020 года в телефонном разговоре с Владимиром Путиным стороны подтвердили намерение ускорить переговоры. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, в свою очередь, подтвердил готовность Токио продвигать совместную экономическую деятельность с Москвой на Курилах. "По каждому из проектов проводятся встречи специалистов и рабочих групп в режиме онлайн", — сказал министр.Мотэги напомнил, что в октябре прошлого года во время переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым они "пришли к общему мнению о необходимости продвижения сотрудничества в пяти областях — выращивание морепродуктов, тепличное выращивание сельхозпродуктов, туризм, переработка мусора и ветряные электростанции". В сфере переработки мусора и туризма уже реализованы два пилотных проекта.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.

https://ria.ru/20210303/yaponiya-1599729597.html

https://ria.ru/20210214/putin-1597418939.html

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есихидэ суга, россия, япония, в мире