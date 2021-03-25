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Японский премьер пообещал договориться с Россией по Курилам
Японский премьер пообещал договориться с Россией по Курилам
Япония собирается решить проблему Южных Курил через диалог с Россией на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, заявил премьер-министр страны... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T05:48
2021-03-25T09:13
есихидэ суга
россия
япония
в мире
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ТОКИО, 25 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Япония собирается решить проблему Южных Курил через диалог с Россией на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга на слушаниях в парламенте.Он напомнил, что в сентябре 2020 года в телефонном разговоре с Владимиром Путиным стороны подтвердили намерение ускорить переговоры. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, в свою очередь, подтвердил готовность Токио продвигать совместную экономическую деятельность с Москвой на Курилах. "По каждому из проектов проводятся встречи специалистов и рабочих групп в режиме онлайн", — сказал министр.Мотэги напомнил, что в октябре прошлого года во время переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым они "пришли к общему мнению о необходимости продвижения сотрудничества в пяти областях — выращивание морепродуктов, тепличное выращивание сельхозпродуктов, туризм, переработка мусора и ветряные электростанции". В сфере переработки мусора и туризма уже реализованы два пилотных проекта.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
https://ria.ru/20210303/yaponiya-1599729597.html
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есихидэ суга, россия, япония, в мире

Японский премьер пообещал договориться с Россией по Курилам

05:48 25.03.2021 (обновлено: 09:13 25.03.2021)
 
© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Анто Денисов
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ТОКИО, 25 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Япония собирается решить проблему Южных Курил через диалог с Россией на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга на слушаниях в парламенте.
Он напомнил, что в сентябре 2020 года в телефонном разговоре с Владимиром Путиным стороны подтвердили намерение ускорить переговоры.

"Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить к этому все силы", — заверил Суга.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, в свою очередь, подтвердил готовность Токио продвигать совместную экономическую деятельность с Москвой на Курилах. "По каждому из проектов проводятся встречи специалистов и рабочих групп в режиме онлайн", — сказал министр.
Мотэги напомнил, что в октябре прошлого года во время переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым они "пришли к общему мнению о необходимости продвижения сотрудничества в пяти областях — выращивание морепродуктов, тепличное выращивание сельхозпродуктов, туризм, переработка мусора и ветряные электростанции". В сфере переработки мусора и туризма уже реализованы два пилотных проекта.
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Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
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