https://ria.ru/20210325/vaktsinatsiya-1602834565.html

Собянин попросил москвичей не игнорировать вакцинацию от коронавируса

Собянин попросил москвичей не игнорировать вакцинацию от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей, в особенности пожилых, не игнорировать вакцинацию от коронавируса. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:37

2021-03-25T16:37

2021-03-25T16:43

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей, в особенности пожилых, не игнорировать вакцинацию от коронавируса."Пользуясь случаем, я бы попросил москвичей, особенно старшего поколения, не игнорировать возможность получить первоклассную вакцину и защитить себя, своё здоровье", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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