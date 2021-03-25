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Собянин попросил москвичей не игнорировать вакцинацию от коронавируса
Собянин попросил москвичей не игнорировать вакцинацию от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей, в особенности пожилых, не игнорировать вакцинацию от коронавируса. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:37
2021-03-25T16:37
2021-03-25T16:43
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей, в особенности пожилых, не игнорировать вакцинацию от коронавируса."Пользуясь случаем, я бы попросил москвичей, особенно старшего поколения, не игнорировать возможность получить первоклассную вакцину и защитить себя, своё здоровье", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
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