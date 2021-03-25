https://ria.ru/20210325/vaktsina-1602835127.html

Минздрав Украины сообщил о проблемах с экспортом вакцины из Индии

Минздрав Украины сообщил о проблемах с экспортом вакцины из Индии

Украинский министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что есть проблема с получением разрешения на экспорт вакцины от коронавируса из Индии, по его... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T16:41

2021-03-25T16:41

2021-03-25T16:41

распространение коронавируса

михаил радуцкий

коронавирус covid-19

максим степанов

здоровье - общество

astrazeneca

верховная рада украины

индия

киев

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КИЕВ, 25 мар – РИА Новости. Украинский министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что есть проблема с получением разрешения на экспорт вакцины от коронавируса из Индии, по его словам, Украина использует все возможности для получения от индийского правительства такого разрешения.Ранее издание Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что Индия в связи с ростом числа зараженных коронавирусом в стране сосредоточится на вакцинации населения и не будет расширять программу экспорта вакцин. По данным собеседников издания, запрет на экспорт вакцин вводиться не будет, хотя поставки в другие страны будут происходить после удовлетворения внутренних потребностей."Мы не прекращаем работать с индийскими партнерами по отгрузке законтрактованных и проплаченных вакцин AstraZeneca CoviShield. Действительно, есть проблема с получением разрешения на экспорт вакцин. Мы работаем по разным каналам, и премьер-министр, и президент страны... Мы должны были получить до конца марта еще 1,5 миллиона доз. Мы ожидаем разрешение на экспорт вакцин", - цитирует Степанова агентство "Укринформ".Он также добавил, что есть непонимание со стороны индийского правительства по той дискуссии, которая началась на Украине относительно вакцины, произведенной на индийских мощностях.Ранее депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сообщил, что поставку второй партии вакцины AstraZeneca (Covishield) из Индии могут отложить на Украине из-за "информационной кампании", которая была развернута в стране против этого препарата.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. Привиты уже 155 587 человек. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой проводится вакцинация на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/astrazeneca-1601556444.html

индия

киев

украина

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михаил радуцкий, коронавирус covid-19, максим степанов, здоровье - общество, astrazeneca , верховная рада украины, индия, киев, украина, в мире