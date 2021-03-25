Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210325/vaktsina-1602835127.html
Минздрав Украины сообщил о проблемах с экспортом вакцины из Индии
Минздрав Украины сообщил о проблемах с экспортом вакцины из Индии
Украинский министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что есть проблема с получением разрешения на экспорт вакцины от коронавируса из Индии, по его... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T16:41
2021-03-25T16:41
распространение коронавируса
михаил радуцкий
коронавирус covid-19
максим степанов
здоровье - общество
astrazeneca
верховная рада украины
индия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599149134_0:34:2364:1364_1920x0_80_0_0_c138ebdbfe5ee4a26cdad06333603ef5.jpg
КИЕВ, 25 мар – РИА Новости. Украинский министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что есть проблема с получением разрешения на экспорт вакцины от коронавируса из Индии, по его словам, Украина использует все возможности для получения от индийского правительства такого разрешения.Ранее издание Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что Индия в связи с ростом числа зараженных коронавирусом в стране сосредоточится на вакцинации населения и не будет расширять программу экспорта вакцин. По данным собеседников издания, запрет на экспорт вакцин вводиться не будет, хотя поставки в другие страны будут происходить после удовлетворения внутренних потребностей."Мы не прекращаем работать с индийскими партнерами по отгрузке законтрактованных и проплаченных вакцин AstraZeneca CoviShield. Действительно, есть проблема с получением разрешения на экспорт вакцин. Мы работаем по разным каналам, и премьер-министр, и президент страны... Мы должны были получить до конца марта еще 1,5 миллиона доз. Мы ожидаем разрешение на экспорт вакцин", - цитирует Степанова агентство "Укринформ".Он также добавил, что есть непонимание со стороны индийского правительства по той дискуссии, которая началась на Украине относительно вакцины, произведенной на индийских мощностях.Ранее депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сообщил, что поставку второй партии вакцины AstraZeneca (Covishield) из Индии могут отложить на Украине из-за "информационной кампании", которая была развернута в стране против этого препарата.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. Привиты уже 155 587 человек. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой проводится вакцинация на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/astrazeneca-1601556444.html
индия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599149134_98:0:2354:1692_1920x0_80_0_0_6a103d9b538002592441cd1bd832b5fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил радуцкий, коронавирус covid-19, максим степанов, здоровье - общество, astrazeneca , верховная рада украины, индия, киев, украина, в мире

Минздрав Украины сообщил о проблемах с экспортом вакцины из Индии

16:41 25.03.2021
 
© AP Photo / Kyiv's Regional AdministrationВакцинация в Киеве индийским препаратом CoviShield
Вакцинация в Киеве индийским препаратом CoviShield - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© AP Photo / Kyiv's Regional Administration
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 мар – РИА Новости. Украинский министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что есть проблема с получением разрешения на экспорт вакцины от коронавируса из Индии, по его словам, Украина использует все возможности для получения от индийского правительства такого разрешения.
Ранее издание Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что Индия в связи с ростом числа зараженных коронавирусом в стране сосредоточится на вакцинации населения и не будет расширять программу экспорта вакцин. По данным собеседников издания, запрет на экспорт вакцин вводиться не будет, хотя поставки в другие страны будут происходить после удовлетворения внутренних потребностей.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 21:30
На Украине заподозрили Россию в создании AstraZeneca проблем в Европе
"Мы не прекращаем работать с индийскими партнерами по отгрузке законтрактованных и проплаченных вакцин AstraZeneca CoviShield. Действительно, есть проблема с получением разрешения на экспорт вакцин. Мы работаем по разным каналам, и премьер-министр, и президент страны... Мы должны были получить до конца марта еще 1,5 миллиона доз. Мы ожидаем разрешение на экспорт вакцин", - цитирует Степанова агентство "Укринформ".
Он также добавил, что есть непонимание со стороны индийского правительства по той дискуссии, которая началась на Украине относительно вакцины, произведенной на индийских мощностях.
Ранее депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сообщил, что поставку второй партии вакцины AstraZeneca (Covishield) из Индии могут отложить на Украине из-за "информационной кампании", которая была развернута в стране против этого препарата.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. Привиты уже 155 587 человек. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой проводится вакцинация на Украине.
 
Распространение коронавирусаМихаил РадуцкийКоронавирус COVID-19Максим СтепановЗдоровье - ОбществоAstraZenecaВерховная Рада УкраиныИндияКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Эксперт: банковская система РФ вернется в 90-е при отключения от SWIFT
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
Лента новостейМолния