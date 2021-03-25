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РФПИ договорился о производстве "Спутника V" в Сербии
РФПИ договорился о производстве "Спутника V" в Сербии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" договорились о производстве вакцины "Спутник V" в Сербии, оно может РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:02
2021-03-25T12:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
здоровье - общество
сербия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" договорились о производстве вакцины "Спутник V" в Сербии, оно может начаться до мая, сообщили в фонде."РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" объявляют о соглашении для производства первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сербии. Сербия станет первым государством в Южной Европе, которое будет производить "Спутник V". В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона", - заявили в РФПИ.В фонде уточнили, что начало производства вакцины "Спутник V" на мощностях Института "Торлак" ожидается до мая текущего года. Институт "Торлак" является государственным производителем и поставщиком вакцин в медицинские учреждения Сербии, в том числе в рамках программы обязательной вакцинации."Сербия одной из первых стран в мире одобрила и стала применять российский препарат для вакцинации населения от коронавируса. Производство "Спутник V" Институтом "Торлак" упростит логистику и позволит ускорить реализацию программы вакцинации в Сербии", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в Сербию 30 декабря 2020 года. Вакцинация против коронавируса российским препаратом началась в Сербии 6 января 2021 года.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 56 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие один и тот же механизм доставки для обеих прививок.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, сербия, в мире

РФПИ договорился о производстве "Спутника V" в Сербии

12:02 25.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" договорились о производстве вакцины "Спутник V" в Сербии, оно может начаться до мая, сообщили в фонде.
"РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" объявляют о соглашении для производства первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сербии. Сербия станет первым государством в Южной Европе, которое будет производить "Спутник V". В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона", - заявили в РФПИ.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В фонде уточнили, что начало производства вакцины "Спутник V" на мощностях Института "Торлак" ожидается до мая текущего года. Институт "Торлак" является государственным производителем и поставщиком вакцин в медицинские учреждения Сербии, в том числе в рамках программы обязательной вакцинации.
"Сербия одной из первых стран в мире одобрила и стала применять российский препарат для вакцинации населения от коронавируса. Производство "Спутник V" Институтом "Торлак" упростит логистику и позволит ускорить реализацию программы вакцинации в Сербии", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в Сербию 30 декабря 2020 года. Вакцинация против коронавируса российским препаратом началась в Сербии 6 января 2021 года.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 56 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие один и тот же механизм доставки для обеих прививок.
 
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