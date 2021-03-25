https://ria.ru/20210325/tuva-1602769129.html
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19 за последние сутки наблюдается в Туве, этот показатель в республике составил 0,01%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T11:19
2021-03-25T11:19
2021-03-25T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика тыва
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19 за последние сутки наблюдается в Туве, этот показатель в республике составил 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты (РФ) с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Тыва - 0,01%, Магаданская и Сахалинская области - 0,05%, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Адыгея - 0,06%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210325/period-1602762067.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика тыва