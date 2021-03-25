https://ria.ru/20210325/tuva-1602769129.html

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19 за последние сутки наблюдается в Туве, этот показатель в республике составил 0,01%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T11:19

2021-03-25T11:19

2021-03-25T11:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика тыва

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19 за последние сутки наблюдается в Туве, этот показатель в республике составил 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты (РФ) с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Тыва - 0,01%, Магаданская и Сахалинская области - 0,05%, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Адыгея - 0,06%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210325/period-1602762067.html

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика тыва