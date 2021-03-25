Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/slovakiya-1602865750.html
В Словакии два министра ушли в отставку из-за разногласий с премьером
В Словакии два министра ушли в отставку из-за разногласий с премьером
Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку глав МИД Ивана Корчока и минобразования Бранислава Грёглинга, которые покинули правительство в знак протеста РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T18:42
2021-03-25T18:42
иван корчок
игорь матович
вакцина "спутник v"
зузана чапутова
словакия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599547977_0:31:869:520_1920x0_80_0_0_dad91094f22d64048e259653d93010d9.jpg
ПРАГА, 25 мар – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку глав МИД Ивана Корчока и минобразования Бранислава Грёглинга, которые покинули правительство в знак протеста против политики премьера Игоря Матовича, оба политика представляли в кабмине партию "Свобода и солидарность" (СиС), церемонию транслировали сетевые ТВ-каналы.Ранее в отставку ушел лидер этой партии и глава минэкономики Рихард Сулик."Сегодня мне приходится с сожалением констатировать, что партия "Свобода и солидарность" уже не представлена в правительстве", - подчеркнула Чапутова, принимая прошения Корчока и Грёглинга об отставке.В свою очередь, Сулик заявил журналистам, что надеется на то, что Матович в ближайшие дни тоже покинет правительство, оставив за собой лишь пост лидера партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ). "Только после этого станут возможными переговоры о реорганизации кабинета", - сказал Сулик.Ранее Сулик заявил, что первый год работы кабмина под руководством Матовича можно охарактеризовать как хаос. По его словам, у премьера не хватает способностей, и никакие договоренности с ним не действуют. Долго копившиеся разногласия между партнерами по коалиции резко проявились после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента.В связи с этим лидеры коалиционных партий СиС и "За людей" призвали премьера уйти в отставку. Матович в ответ в ответ заявил, что сделает это при условии увольнения четырех ведущих политиков из других партий правящей коалиции.В свою очередь, президент Чапутова заявила вечером во вторник, что отставка премьера неизбежна, чтобы партнеры по коалиции могли заключить соглашение о реорганизации кабинета. Ни Матович, ни руководимая им партия пока официально никак не реагировали на заявление президента.
https://ria.ru/20210323/slovakiya-1602543511.html
https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600867588.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599547977_110:0:845:551_1920x0_80_0_0_e49702217518dda16160cad941e7bc43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван корчок, игорь матович, вакцина "спутник v", зузана чапутова, словакия, в мире

В Словакии два министра ушли в отставку из-за разногласий с премьером

18:42 25.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба партии "Обычные люди" / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
Премьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба партии "Обычные люди"
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПРАГА, 25 мар – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку глав МИД Ивана Корчока и минобразования Бранислава Грёглинга, которые покинули правительство в знак протеста против политики премьера Игоря Матовича, оба политика представляли в кабмине партию "Свобода и солидарность" (СиС), церемонию транслировали сетевые ТВ-каналы.
Ранее в отставку ушел лидер этой партии и глава минэкономики Рихард Сулик.
"Сегодня мне приходится с сожалением констатировать, что партия "Свобода и солидарность" уже не представлена в правительстве", - подчеркнула Чапутова, принимая прошения Корчока и Грёглинга об отставке.
В свою очередь, Сулик заявил журналистам, что надеется на то, что Матович в ближайшие дни тоже покинет правительство, оставив за собой лишь пост лидера партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ). "Только после этого станут возможными переговоры о реорганизации кабинета", - сказал Сулик.
Премьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 19:33
Президент Словакии призвала премьера уйти в отставку
Ранее Сулик заявил, что первый год работы кабмина под руководством Матовича можно охарактеризовать как хаос. По его словам, у премьера не хватает способностей, и никакие договоренности с ним не действуют. Долго копившиеся разногласия между партнерами по коалиции резко проявились после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента.
В связи с этим лидеры коалиционных партий СиС и "За людей" призвали премьера уйти в отставку. Матович в ответ в ответ заявил, что сделает это при условии увольнения четырех ведущих политиков из других партий правящей коалиции.
В свою очередь, президент Чапутова заявила вечером во вторник, что отставка премьера неизбежна, чтобы партнеры по коалиции могли заключить соглашение о реорганизации кабинета. Ни Матович, ни руководимая им партия пока официально никак не реагировали на заявление президента.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 06:21Распространение коронавируса
Экс-премьер Словакии объяснил доверие к "Спутнику V"
 
Иван КорчокИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Зузана ЧапутоваСловакияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Эксперт: банковская система РФ вернется в 90-е при отключения от SWIFT
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
Лента новостейМолния