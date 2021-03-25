https://ria.ru/20210325/slovakiya-1602865750.html

В Словакии два министра ушли в отставку из-за разногласий с премьером

В Словакии два министра ушли в отставку из-за разногласий с премьером

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку глав МИД Ивана Корчока и минобразования Бранислава Грёглинга, которые покинули правительство в знак протеста РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T18:42

2021-03-25T18:42

2021-03-25T18:42

иван корчок

игорь матович

вакцина "спутник v"

зузана чапутова

словакия

в мире

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ПРАГА, 25 мар – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку глав МИД Ивана Корчока и минобразования Бранислава Грёглинга, которые покинули правительство в знак протеста против политики премьера Игоря Матовича, оба политика представляли в кабмине партию "Свобода и солидарность" (СиС), церемонию транслировали сетевые ТВ-каналы.Ранее в отставку ушел лидер этой партии и глава минэкономики Рихард Сулик."Сегодня мне приходится с сожалением констатировать, что партия "Свобода и солидарность" уже не представлена в правительстве", - подчеркнула Чапутова, принимая прошения Корчока и Грёглинга об отставке.В свою очередь, Сулик заявил журналистам, что надеется на то, что Матович в ближайшие дни тоже покинет правительство, оставив за собой лишь пост лидера партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ). "Только после этого станут возможными переговоры о реорганизации кабинета", - сказал Сулик.Ранее Сулик заявил, что первый год работы кабмина под руководством Матовича можно охарактеризовать как хаос. По его словам, у премьера не хватает способностей, и никакие договоренности с ним не действуют. Долго копившиеся разногласия между партнерами по коалиции резко проявились после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента.В связи с этим лидеры коалиционных партий СиС и "За людей" призвали премьера уйти в отставку. Матович в ответ в ответ заявил, что сделает это при условии увольнения четырех ведущих политиков из других партий правящей коалиции.В свою очередь, президент Чапутова заявила вечером во вторник, что отставка премьера неизбежна, чтобы партнеры по коалиции могли заключить соглашение о реорганизации кабинета. Ни Матович, ни руководимая им партия пока официально никак не реагировали на заявление президента.

https://ria.ru/20210323/slovakiya-1602543511.html

https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600867588.html

словакия

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иван корчок, игорь матович, вакцина "спутник v", зузана чапутова, словакия, в мире