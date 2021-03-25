https://ria.ru/20210325/shigiridol-1602697710.html

Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа

Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа

В ходе недавнего исследования древнейшей в мире деревянной статуи под названием Шигирский идол, обнаруженной на Урале в 1890-х годах, выяснилось, что она... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T04:30

2021-03-25T04:30

2021-03-25T04:30

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В ходе недавнего исследования древнейшей в мире деревянной статуи под названием Шигирский идол, обнаруженной на Урале в 1890-х годах, выяснилось, что она намного старше, чем предполагали ученые, сообщает Daily Mail. Радиоуглеродный анализ, проведенный в 1990-х годах показал, что идолу 9750 лет. Затем в 2018-м году специалисты подсчитали, что статуя была изготовлена около 11 600 лет назад. А теперь они установили, что деревянной фигуре, вырезанный из лиственницы, может быть еще на пять веков больше. Таким образом, Шигирский идол оказался более чем в два раза старше Стоунхенджа — каменного сооружения возрастом пять тысяч лет, расположенного на территории Великобритании. Уральские золотоискатели нашли Шигирского идола на одном из торфяных болот в окрестностях Екатеринбурга в 1894 году. Местные археологи изучили обломки и определили, что имеют дело со статуей высотой примерно в три или даже пять метров, покрытой абстрактными узорами и изображениями демонических рук и лиц.Немецкие и российские ученые предполагают, что фигура была вырезана в конце последнего ледникового периода или в начале голоцена (современная геологическая эпоха). По словам археолога Томаса Тербергера, в то время, когда был вырезан идол, происходили серьезные климатические изменения.

https://ria.ru/20210318/maya-1601679926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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археология, екатеринбург, россия, новости культуры, великобритания