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https://ria.ru/20210325/shigiridol-1602697710.html
Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
В ходе недавнего исследования древнейшей в мире деревянной статуи под названием Шигирский идол, обнаруженной на Урале в 1890-х годах, выяснилось, что она... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T04:30
2021-03-25T04:30
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В ходе недавнего исследования древнейшей в мире деревянной статуи под названием Шигирский идол, обнаруженной на Урале в 1890-х годах, выяснилось, что она намного старше, чем предполагали ученые, сообщает Daily Mail. Радиоуглеродный анализ, проведенный в 1990-х годах показал, что идолу 9750 лет. Затем в 2018-м году специалисты подсчитали, что статуя была изготовлена около 11 600 лет назад. А теперь они установили, что деревянной фигуре, вырезанный из лиственницы, может быть еще на пять веков больше. Таким образом, Шигирский идол оказался более чем в два раза старше Стоунхенджа — каменного сооружения возрастом пять тысяч лет, расположенного на территории Великобритании. Уральские золотоискатели нашли Шигирского идола на одном из торфяных болот в окрестностях Екатеринбурга в 1894 году. Местные археологи изучили обломки и определили, что имеют дело со статуей высотой примерно в три или даже пять метров, покрытой абстрактными узорами и изображениями демонических рук и лиц.Немецкие и российские ученые предполагают, что фигура была вырезана в конце последнего ледникового периода или в начале голоцена (современная геологическая эпоха). По словам археолога Томаса Тербергера, в то время, когда был вырезан идол, происходили серьезные климатические изменения.
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археология, екатеринбург, россия, новости культуры, великобритания

Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа

04:30 25.03.2021
 
© E.F. Tamplon"Лицо" Шигирского идола
Лицо Шигирского идола - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© E.F. Tamplon
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В ходе недавнего исследования древнейшей в мире деревянной статуи под названием Шигирский идол, обнаруженной на Урале в 1890-х годах, выяснилось, что она намного старше, чем предполагали ученые, сообщает Daily Mail.
Радиоуглеродный анализ, проведенный в 1990-х годах показал, что идолу 9750 лет. Затем в 2018-м году специалисты подсчитали, что статуя была изготовлена около 11 600 лет назад. А теперь они установили, что деревянной фигуре, вырезанный из лиственницы, может быть еще на пять веков больше.
Таким образом, Шигирский идол оказался более чем в два раза старше Стоунхенджа — каменного сооружения возрастом пять тысяч лет, расположенного на территории Великобритании.
Уральские золотоискатели нашли Шигирского идола на одном из торфяных болот в окрестностях Екатеринбурга в 1894 году. Местные археологи изучили обломки и определили, что имеют дело со статуей высотой примерно в три или даже пять метров, покрытой абстрактными узорами и изображениями демонических рук и лиц.
Немецкие и российские ученые предполагают, что фигура была вырезана в конце последнего ледникового периода или в начале голоцена (современная геологическая эпоха).
По словам археолога Томаса Тербергера, в то время, когда был вырезан идол, происходили серьезные климатические изменения.

"Пейзаж стал другим. Это повлияло на искусство того времени. Узоры и натуралистические изображения животных, нарисованные в пещерах и высеченные на скалах, — тоже изменились. Возможно, это был способ помочь людям справиться со сложными природными условиями, с которыми они столкнулись", — отметил Тербергер.

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