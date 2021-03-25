https://ria.ru/20210325/raketa-1602737712.html

Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты

Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты

Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету, сообщил телеканала NHK со ссылкой на правительство Японии. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T01:52

2021-03-25T01:52

2021-03-25T01:53

кндр (северная корея)

япония

в мире

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ТОКИО, 25 мар - РИА Новости. Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету, сообщил телеканала NHK со ссылкой на правительство Японии.Телеканал ссылается на министерство обороны, которое сообщило, что в 07.06 (01.06 мск) с территории КНДР запущена ракета, которая, могла быть баллистической."Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, влияния для страны нет", - говорится в сообщении.С территории КНДР 21 марта были осуществлены два пуска ракет, которые не были баллистическими.

https://ria.ru/20210318/blinken-1601754360.html

кндр (северная корея)

япония

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кндр (северная корея), япония, в мире