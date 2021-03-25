Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210325/proekt-1602881485.html
В Госдуме прокомментировали проект РКН о персональных данных в соцсетях
В Госдуме прокомментировали проект РКН о персональных данных в соцсетях
Легитимного анонимного присутствия в интернете нет уже сейчас, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, рассуждая об тематическом проекте... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T20:14
2021-03-25T20:14
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148803/09/1488030945_0:59:3432:1990_1920x0_80_0_0_ad2ae6c426a812cfa551bc9ed947ae29.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Легитимного анонимного присутствия в интернете нет уже сейчас, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, рассуждая об тематическом проекте приказа Роскомнадзора.В марте вступила в силу большая часть поправок в закон о персональных данных, принятых в декабре, согласно которым операторы данных должны получать согласие от пользователей на обработку общедоступной информации о них. Сейчас такое согласие можно предоставить оператору непосредственно, а с 1 июля для этого можно будет также использовать информационную систему Роскомнадзора.Ведомство во вторник опубликовало проект приказа, в котором представлены правила работы его системы для сбора согласий. Согласно проекту, если гражданин выберет систему ведомства, регистрация пользователя будет осуществляться с использованием интерактивной формы информсистемы. Та версия документа предусматривала, что гражданину необходимо будет внести целый ряд сведений, в том числе - ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты."Мы регистрируемся в Интернете по паспорту, когда заключаем договор с провайдером и, когда люди думают, что как-то анонимно присутствуют в сети, они неправы. В договоре с провайдером указываются паспортные данные", - сказал Горелкин РИА Новости.Верификацию в соцсетях по мобильному номеру тоже никто не отменял, отметил депутат. Анонимно в них присутствуют лишь те люди, которые используют "серые" сим-карты. Однако это незаконно, и государство борется с данной проблемой."Это проект приказа, который вынесен на обсуждение, и я уверен, что Роскомнадзор будет его дорабатывать. Но никакой дополнительной информации о сборе каких-то фактов из него не следует. Эту информационную систему Роскомнадзор создает для удобства пользователей, которые, регистрируясь, смогли бы управлять своими персональными данными, взаимодействуя с широким спектром социальных сетей (через посредника - ред.). Но при этом у каждого есть выбор, он может регистрироваться в этой системе, а может не регистрироваться и по-прежнему выстраивать прямые отношения с социальными сетями, подписывая согласия и верифицируясь с помощью своего мобильного номера", - добавил парламентарий, говоря об проекте приказа Роскомнадзора.
https://ria.ru/20210325/sotsseti-1602843877.html
https://ria.ru/20210308/sotsseti-1600340564.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148803/09/1488030945_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_2c9bac23d12a202df97fcf0f9ea43547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество

В Госдуме прокомментировали проект РКН о персональных данных в соцсетях

20:14 25.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Легитимного анонимного присутствия в интернете нет уже сейчас, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, рассуждая об тематическом проекте приказа Роскомнадзора.
В марте вступила в силу большая часть поправок в закон о персональных данных, принятых в декабре, согласно которым операторы данных должны получать согласие от пользователей на обработку общедоступной информации о них. Сейчас такое согласие можно предоставить оператору непосредственно, а с 1 июля для этого можно будет также использовать информационную систему Роскомнадзора.
Ведомство во вторник опубликовало проект приказа, в котором представлены правила работы его системы для сбора согласий. Согласно проекту, если гражданин выберет систему ведомства, регистрация пользователя будет осуществляться с использованием интерактивной формы информсистемы. Та версия документа предусматривала, что гражданину необходимо будет внести целый ряд сведений, в том числе - ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты.
"Мы регистрируемся в Интернете по паспорту, когда заключаем договор с провайдером и, когда люди думают, что как-то анонимно присутствуют в сети, они неправы. В договоре с провайдером указываются паспортные данные", - сказал Горелкин РИА Новости.
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
Вчера, 17:23
Роскомнадзор отказался от идеи регистрации в соцсетях по паспорту
Верификацию в соцсетях по мобильному номеру тоже никто не отменял, отметил депутат. Анонимно в них присутствуют лишь те люди, которые используют "серые" сим-карты. Однако это незаконно, и государство борется с данной проблемой.
"Это проект приказа, который вынесен на обсуждение, и я уверен, что Роскомнадзор будет его дорабатывать. Но никакой дополнительной информации о сборе каких-то фактов из него не следует. Эту информационную систему Роскомнадзор создает для удобства пользователей, которые, регистрируясь, смогли бы управлять своими персональными данными, взаимодействуя с широким спектром социальных сетей (через посредника - ред.). Но при этом у каждого есть выбор, он может регистрироваться в этой системе, а может не регистрироваться и по-прежнему выстраивать прямые отношения с социальными сетями, подписывая согласия и верифицируясь с помощью своего мобильного номера", - добавил парламентарий, говоря об проекте приказа Роскомнадзора.
Захарова: Здоровая ирония – лучшее оружие как для обороны, так и для нападения - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 12:00
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
 
Антон ГорелкинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин
04:57Байден намерен совместно работать с Евросоюзом по России и Китаю
04:44В Японии заявили, что КНДР испытала ракеты новой модификации
04:40Соведущий Малышевой ответил на упреки в неумении пользоваться глюкометром
04:08Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
03:27Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ
03:08В общежитии на Сахалине нашли тела двух студентов
03:06В Саудовской Аравии загорелся нефтяной терминал из-за упавшего снаряда
03:03Центр Хруничева изготавливает серийные ракеты "Ангара-А5" для Минобороны
03:02Немецкий политолог: в Европе не верят в "возвращение" Крыма Украине
02:54Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
02:49Назван фактор преждевременной смерти у женщин
02:32Названы возможные причины крушения Ка-32 под Калининградом
02:28Китай введет ответные санкции против Великобритании
02:24Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик
02:23Макрон: страны ЕС продолжат поддерживать гражданское общество в России
02:17Аналитик научил, как подготовиться к краху рынка акций
02:10Назван способ защитить деньги от мошенников
01:56Пушков резко ответил на слова секретаря СНБО Украины о России
01:53Для съемок второго сезона "Эпидемии" выбрали новую команду
Лента новостейМолния