https://ria.ru/20210325/proekt-1602881485.html
В Госдуме прокомментировали проект РКН о персональных данных в соцсетях
В Госдуме прокомментировали проект РКН о персональных данных в соцсетях
Легитимного анонимного присутствия в интернете нет уже сейчас, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, рассуждая об тематическом проекте... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T20:14
2021-03-25T20:14
2021-03-25T20:14
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148803/09/1488030945_0:59:3432:1990_1920x0_80_0_0_ad2ae6c426a812cfa551bc9ed947ae29.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Легитимного анонимного присутствия в интернете нет уже сейчас, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, рассуждая об тематическом проекте приказа Роскомнадзора.В марте вступила в силу большая часть поправок в закон о персональных данных, принятых в декабре, согласно которым операторы данных должны получать согласие от пользователей на обработку общедоступной информации о них. Сейчас такое согласие можно предоставить оператору непосредственно, а с 1 июля для этого можно будет также использовать информационную систему Роскомнадзора.Ведомство во вторник опубликовало проект приказа, в котором представлены правила работы его системы для сбора согласий. Согласно проекту, если гражданин выберет систему ведомства, регистрация пользователя будет осуществляться с использованием интерактивной формы информсистемы. Та версия документа предусматривала, что гражданину необходимо будет внести целый ряд сведений, в том числе - ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты."Мы регистрируемся в Интернете по паспорту, когда заключаем договор с провайдером и, когда люди думают, что как-то анонимно присутствуют в сети, они неправы. В договоре с провайдером указываются паспортные данные", - сказал Горелкин РИА Новости.Верификацию в соцсетях по мобильному номеру тоже никто не отменял, отметил депутат. Анонимно в них присутствуют лишь те люди, которые используют "серые" сим-карты. Однако это незаконно, и государство борется с данной проблемой."Это проект приказа, который вынесен на обсуждение, и я уверен, что Роскомнадзор будет его дорабатывать. Но никакой дополнительной информации о сборе каких-то фактов из него не следует. Эту информационную систему Роскомнадзор создает для удобства пользователей, которые, регистрируясь, смогли бы управлять своими персональными данными, взаимодействуя с широким спектром социальных сетей (через посредника - ред.). Но при этом у каждого есть выбор, он может регистрироваться в этой системе, а может не регистрироваться и по-прежнему выстраивать прямые отношения с социальными сетями, подписывая согласия и верифицируясь с помощью своего мобильного номера", - добавил парламентарий, говоря об проекте приказа Роскомнадзора.
https://ria.ru/20210325/sotsseti-1602843877.html
https://ria.ru/20210308/sotsseti-1600340564.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/148803/09/1488030945_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_2c9bac23d12a202df97fcf0f9ea43547.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Легитимного анонимного присутствия в интернете нет уже сейчас, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин
, рассуждая об тематическом проекте приказа Роскомнадзора.
В марте вступила в силу большая часть поправок в закон о персональных данных, принятых в декабре, согласно которым операторы данных должны получать согласие от пользователей на обработку общедоступной информации о них. Сейчас такое согласие можно предоставить оператору непосредственно, а с 1 июля для этого можно будет также использовать информационную систему Роскомнадзора.
Ведомство во вторник опубликовало проект приказа, в котором представлены правила работы его системы для сбора согласий. Согласно проекту, если гражданин выберет систему ведомства, регистрация пользователя будет осуществляться с использованием интерактивной формы информсистемы. Та версия документа предусматривала, что гражданину необходимо будет внести целый ряд сведений, в том числе - ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты.
"Мы регистрируемся в Интернете по паспорту, когда заключаем договор с провайдером и, когда люди думают, что как-то анонимно присутствуют в сети, они неправы. В договоре с провайдером указываются паспортные данные", - сказал Горелкин РИА Новости.
Верификацию в соцсетях по мобильному номеру тоже никто не отменял, отметил депутат. Анонимно в них присутствуют лишь те люди, которые используют "серые" сим-карты. Однако это незаконно, и государство борется с данной проблемой.
"Это проект приказа, который вынесен на обсуждение, и я уверен, что Роскомнадзор
будет его дорабатывать. Но никакой дополнительной информации о сборе каких-то фактов из него не следует. Эту информационную систему Роскомнадзор создает для удобства пользователей, которые, регистрируясь, смогли бы управлять своими персональными данными, взаимодействуя с широким спектром социальных сетей (через посредника - ред.). Но при этом у каждого есть выбор, он может регистрироваться в этой системе, а может не регистрироваться и по-прежнему выстраивать прямые отношения с социальными сетями, подписывая согласия и верифицируясь с помощью своего мобильного номера", - добавил парламентарий, говоря об проекте приказа Роскомнадзора.