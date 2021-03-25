https://ria.ru/20210325/proekt-1602881485.html

В Госдуме прокомментировали проект РКН о персональных данных в соцсетях

В Госдуме прокомментировали проект РКН о персональных данных в соцсетях

Легитимного анонимного присутствия в интернете нет уже сейчас, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, рассуждая об тематическом проекте... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T20:14

2021-03-25T20:14

2021-03-25T20:14

антон горелкин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Легитимного анонимного присутствия в интернете нет уже сейчас, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, рассуждая об тематическом проекте приказа Роскомнадзора.В марте вступила в силу большая часть поправок в закон о персональных данных, принятых в декабре, согласно которым операторы данных должны получать согласие от пользователей на обработку общедоступной информации о них. Сейчас такое согласие можно предоставить оператору непосредственно, а с 1 июля для этого можно будет также использовать информационную систему Роскомнадзора.Ведомство во вторник опубликовало проект приказа, в котором представлены правила работы его системы для сбора согласий. Согласно проекту, если гражданин выберет систему ведомства, регистрация пользователя будет осуществляться с использованием интерактивной формы информсистемы. Та версия документа предусматривала, что гражданину необходимо будет внести целый ряд сведений, в том числе - ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты."Мы регистрируемся в Интернете по паспорту, когда заключаем договор с провайдером и, когда люди думают, что как-то анонимно присутствуют в сети, они неправы. В договоре с провайдером указываются паспортные данные", - сказал Горелкин РИА Новости.Верификацию в соцсетях по мобильному номеру тоже никто не отменял, отметил депутат. Анонимно в них присутствуют лишь те люди, которые используют "серые" сим-карты. Однако это незаконно, и государство борется с данной проблемой."Это проект приказа, который вынесен на обсуждение, и я уверен, что Роскомнадзор будет его дорабатывать. Но никакой дополнительной информации о сборе каких-то фактов из него не следует. Эту информационную систему Роскомнадзор создает для удобства пользователей, которые, регистрируясь, смогли бы управлять своими персональными данными, взаимодействуя с широким спектром социальных сетей (через посредника - ред.). Но при этом у каждого есть выбор, он может регистрироваться в этой системе, а может не регистрироваться и по-прежнему выстраивать прямые отношения с социальными сетями, подписывая согласия и верифицируясь с помощью своего мобильного номера", - добавил парламентарий, говоря об проекте приказа Роскомнадзора.

https://ria.ru/20210325/sotsseti-1602843877.html

https://ria.ru/20210308/sotsseti-1600340564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество