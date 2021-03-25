https://ria.ru/20210325/priostanovka-1602810662.html

Дания продлила паузу в использовании вакцины AstraZeneca

Дания продлила паузу в использовании вакцины AstraZeneca

Власти Дании приняли решение продлить паузу в применении вакцины AstraZeneca на три недели, сообщил директор управления здравоохранения королевства Сёрен... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:34

2021-03-25T14:34

2021-03-25T14:47

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МУРМАНСК, 25 мар – РИА Новости. Власти Дании приняли решение продлить паузу в применении вакцины AstraZeneca на три недели, сообщил директор управления здравоохранения королевства Сёрен Брустрём на пресс-конференции в четверг."Сегодня мы приняли решение продлить паузу (в использовании вакцины) на три недели – до 15-й недели (12 апреля - ред.)", - сказал Брустрём. Таким образом, в общей сложности Дания не будет использовать вакцину AstraZeneca в течение пяти недель."С точки зрения фармацевтов, вакцина по-прежнему безопасна. Но нельзя исключать связь между вакциной и необычной картиной болезни с низким количеством тромбоцитов и образованием тромбов", - отметила директор отдела фармаконадзора Датского агентства по лекарственным средствам Таня Эриксен.Дания вслед за рядом европейских стран приостановила использование вакцины AstraZeneca после смертельного случая, зафиксированного после вакцинации препаратом.

https://ria.ru/20210320/astrazeneca-1602134014.html

дания

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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, astrazeneca , дания, в мире