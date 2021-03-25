https://ria.ru/20210325/premiya-1602800023.html

Инвестпортал Москвы номинирован на международную премию WSIS

Инвестпортал Москвы номинирован на международную премию WSIS

Два московских проекта – Инвестиционный портал Москвы и сервис видеоприема граждан Госинспекции по недвижимости – вошли в ТОП-20 номинантов организованной под... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:06

2021-03-25T14:06

2021-03-25T14:06

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (государственный служащий)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/26882/97/268829799_0:231:600:569_1920x0_80_0_0_96154a403bfb55fc1561bacc92089b9c.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Два московских проекта – Инвестиционный портал Москвы и сервис видеоприема граждан Госинспекции по недвижимости – вошли в ТОП-20 номинантов организованной под эгидой ООН премии World Summit On The Information Society (WSIS), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Инвестпортал, запущенный в 2014 году, дает возможность представителям бизнеса получать актуальную информацию о торгах, участвовать в инвестиционных проектах, направлять заявки на получение финансовой поддержи от города и консультаций, взаимодействовать с органами исполнительной власти. Развитием портала занимается департамент инвестиционной и промышленной политики города.Проект видеоприема граждан реализуется Госинспекцией по недвижимости. Подать заявку на видеоприем могут граждане и предприниматели, ранее письменно обращавшиеся в ведомство, получившие ответ на свое обращение, и при этом планирующие продолжить обсуждение вопроса в рамках затронутой темы. С момента запуска представители Госинспекции уже провели 26 видеоприемов и помогли обратившимся решить их вопросы, а еще по 27 заявкам приемы будут проведены в ближайшее время.Сейчас на сайте WSIS идет открытое онлайн-голосование, которое завершится 31 марта. По его итогам в апреле будет определен победитель в каждой из 18 категорий, а объявят призеров в мае на форуме в Женеве. На церемонии вручения наград представят сборник с подробными описаниями проектов победителей, а также информацией о 72 проектах-лидерах.Премия Всемирного саммита по вопросам информационного общества (WSIS) организована под эгидой ООН и направлена на создание эффективного механизма оценки проектов и видов деятельности, в которых используется потенциал информационно-коммуникационных технологий для достижения устойчивого развития.

https://ria.ru/20210325/oborudovanie-1602796795.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (государственный служащий) , москва