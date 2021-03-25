https://ria.ru/20210325/premiya-1602800023.html
Инвестпортал Москвы номинирован на международную премию WSIS
Инвестпортал Москвы номинирован на международную премию WSIS
Два московских проекта – Инвестиционный портал Москвы и сервис видеоприема граждан Госинспекции по недвижимости – вошли в ТОП-20 номинантов организованной под... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:06
2021-03-25T14:06
2021-03-25T14:06
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (государственный служащий)
москва
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Два московских проекта – Инвестиционный портал Москвы и сервис видеоприема граждан Госинспекции по недвижимости – вошли в ТОП-20 номинантов организованной под эгидой ООН премии World Summit On The Information Society (WSIS), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Инвестпортал, запущенный в 2014 году, дает возможность представителям бизнеса получать актуальную информацию о торгах, участвовать в инвестиционных проектах, направлять заявки на получение финансовой поддержи от города и консультаций, взаимодействовать с органами исполнительной власти. Развитием портала занимается департамент инвестиционной и промышленной политики города.Проект видеоприема граждан реализуется Госинспекцией по недвижимости. Подать заявку на видеоприем могут граждане и предприниматели, ранее письменно обращавшиеся в ведомство, получившие ответ на свое обращение, и при этом планирующие продолжить обсуждение вопроса в рамках затронутой темы. С момента запуска представители Госинспекции уже провели 26 видеоприемов и помогли обратившимся решить их вопросы, а еще по 27 заявкам приемы будут проведены в ближайшее время.Сейчас на сайте WSIS идет открытое онлайн-голосование, которое завершится 31 марта. По его итогам в апреле будет определен победитель в каждой из 18 категорий, а объявят призеров в мае на форуме в Женеве. На церемонии вручения наград представят сборник с подробными описаниями проектов победителей, а также информацией о 72 проектах-лидерах.Премия Всемирного саммита по вопросам информационного общества (WSIS) организована под эгидой ООН и направлена на создание эффективного механизма оценки проектов и видов деятельности, в которых используется потенциал информационно-коммуникационных технологий для достижения устойчивого развития.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (государственный служащий) , москва
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости
. Два московских проекта – Инвестиционный портал Москвы и сервис видеоприема граждан Госинспекции по недвижимости – вошли в ТОП-20 номинантов организованной под эгидой ООН
премии World Summit On The Information Society (WSIS), сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"За семь лет существования Инвестпортала его посетили более 12 миллионов раз, сейчас на нем работает 30 онлайн-сервисов для предпринимателей и готовятся к запуску новые инструменты. Второй наш проект – услуга удаленного личного приема у представителей Госинспекции по недвижимости – был запущен в прошлом году в период ограничений. Сервис приобрел популярность и продолжает работать и сейчас", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Инвестпортал, запущенный в 2014 году, дает возможность представителям бизнеса получать актуальную информацию о торгах, участвовать в инвестиционных проектах, направлять заявки на получение финансовой поддержи от города и консультаций, взаимодействовать с органами исполнительной власти. Развитием портала занимается департамент инвестиционной и промышленной политики города.
Проект видеоприема граждан реализуется Госинспекцией по недвижимости. Подать заявку на видеоприем могут граждане и предприниматели, ранее письменно обращавшиеся в ведомство, получившие ответ на свое обращение, и при этом планирующие продолжить обсуждение вопроса в рамках затронутой темы. С момента запуска представители Госинспекции уже провели 26 видеоприемов и помогли обратившимся решить их вопросы, а еще по 27 заявкам приемы будут проведены в ближайшее время.
Сейчас на сайте WSIS идет открытое онлайн-голосование, которое завершится 31 марта. По его итогам в апреле будет определен победитель в каждой из 18 категорий, а объявят призеров в мае на форуме в Женеве. На церемонии вручения наград представят сборник с подробными описаниями проектов победителей, а также информацией о 72 проектах-лидерах.
Премия Всемирного саммита по вопросам информационного общества (WSIS) организована под эгидой ООН и направлена на создание эффективного механизма оценки проектов и видов деятельности, в которых используется потенциал информационно-коммуникационных технологий для достижения устойчивого развития.