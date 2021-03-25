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Посол России в США рассказал о целях поездки в Москву
Посол России в США рассказал о целях поездки в Москву
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обсудит с руководством страны перспективы диалога Москвы и Вашингтона. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:19
2021-03-25T12:19
2021-03-25T15:15
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обсудит с руководством страны перспективы диалога Москвы и Вашингтона. На прошлой неделе на фоне обострения разногласий МИД вызвал дипломата из Соединенных Штатов в Москву на консультации. Сегодня Антонов сказал, что не знает, когда вернется в Вашингтон. "Не я решаю. Я же не в отпуск приехал", — добавил он.В графике Владимира Путина встреча с Антоновым пока не значится, сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Семнадцатого марта американский лидер Джо Байден в интервью каналу ABC News заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы", а также косвенно назвал российского коллегу "убийцей". Путин в ответ пожелал ему здоровья и отметил, что "оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало". Кроме того, президент России предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире и призвал не откладывать разговор "в долгий ящик". Предметного ответа от американской стороны пока не было.
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москва, вашингтон (город), сша
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Посол России в США Анатолий Антонов
заявил, что обсудит с руководством страны перспективы диалога Москвы
и Вашингтона
.
"Меня вызвали для того, чтобы провести анализ, поговорить о будущем, посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть", — отметил он по итогам заседания комитета Госдумы по международным делам, которое прошло в закрытом режиме.
На прошлой неделе на фоне обострения разногласий МИД вызвал дипломата из Соединенных Штатов в Москву на консультации. Сегодня Антонов сказал, что не знает, когда вернется в Вашингтон. "Не я решаю. Я же не в отпуск приехал", — добавил он.
В графике Владимира Путина встреча с Антоновым пока не значится, сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Семнадцатого марта американский лидер Джо Байден в интервью каналу ABC News заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы", а также косвенно назвал российского коллегу "убийцей".
Путин в ответ пожелал ему здоровья и отметил, что "оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало". Кроме того, президент России предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире и призвал не откладывать разговор "в долгий ящик". Предметного ответа от американской стороны пока не было.