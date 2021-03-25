https://ria.ru/20210325/posol-1602782986.html

Посол России в США рассказал о целях поездки в Москву

Посол России в США рассказал о целях поездки в Москву

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обсудит с руководством страны перспективы диалога Москвы и Вашингтона. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T12:19

2021-03-25T12:19

2021-03-25T15:15

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обсудит с руководством страны перспективы диалога Москвы и Вашингтона. На прошлой неделе на фоне обострения разногласий МИД вызвал дипломата из Соединенных Штатов в Москву на консультации. Сегодня Антонов сказал, что не знает, когда вернется в Вашингтон. "Не я решаю. Я же не в отпуск приехал", — добавил он.В графике Владимира Путина встреча с Антоновым пока не значится, сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Семнадцатого марта американский лидер Джо Байден в интервью каналу ABC News заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы", а также косвенно назвал российского коллегу "убийцей". Путин в ответ пожелал ему здоровья и отметил, что "оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало". Кроме того, президент России предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире и призвал не откладывать разговор "в долгий ящик". Предметного ответа от американской стороны пока не было.

https://ria.ru/20210322/bayden-1602216768.html

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