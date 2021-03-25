https://ria.ru/20210325/pokhudenie-1602750465.html
Назван необычный способ похудеть
Назван необычный способ похудеть
Чтобы прийти в форму, необходимо избавляться от белого жира и стараться накапливать бурый, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T09:17
2021-03-25T09:17
2021-03-25T17:11
зухра павлова
здоровье
общество
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Чтобы прийти в форму, необходимо избавляться от белого жира и стараться накапливать бурый, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.Специалист объяснила, что бурая ткань содержит много митохондрий, в которых постоянно сжигаются свободные жировые кислоты.Белый жир, наоборот, считается "фабрикой" по производству веществ, которые вызывают воспаление. Его избыток может привести к серьезным проблемам, например метаболическому синдрому, предупредила врач.По словам медика, для накопления именно бурого жира нужно больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом и закаливаться.Ранее ученые обнаружили, что во время физических нагрузок в организме вырабатывается гормон иризин, участвующий в расщеплении жира. Также он влияет на активность белка, превращающего белый жир в бурый: в образцах жировой ткани с добавлением иризина содержание белых жировых клеток во время экспериментов было почти вполовину меньше, чем в образцах без этого гормона. Кроме того, в крови молодых атлетов его концентрация оказалась в несколько раз выше, чем у женщин среднего возраста, страдающих ожирением.
https://rsport.ria.ru/20210310/tykva-1600671586.html
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зухра павлова, здоровье, общество
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Чтобы прийти в форму, необходимо избавляться от белого жира и стараться накапливать бурый, рассказала эндокринолог Зухра Павлова
.
Специалист объяснила, что бурая ткань содержит много митохондрий, в которых постоянно сжигаются свободные жировые кислоты.
"То есть чем больший процент бурого жира, тем легче нам похудеть", — уточнила она в своем аккаунте в инстаграме.
Белый жир, наоборот, считается "фабрикой" по производству веществ, которые вызывают воспаление. Его избыток может привести к серьезным проблемам, например метаболическому синдрому, предупредила врач.
По словам медика, для накопления именно бурого жира нужно больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом и закаливаться.
Ранее ученые обнаружили, что во время физических нагрузок в организме вырабатывается гормон иризин, участвующий в расщеплении жира. Также он влияет на активность белка, превращающего белый жир в бурый: в образцах жировой ткани с добавлением иризина содержание белых жировых клеток во время экспериментов было почти вполовину меньше, чем в образцах без этого гормона. Кроме того, в крови молодых атлетов его концентрация оказалась в несколько раз выше, чем у женщин среднего возраста, страдающих ожирением.